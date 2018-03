Ottakring - SP-Haase/Grüne Kovacs: Erfolgreiche rot-grüne Halbzeitbilanz

Wien (OTS/SPW-K) - Vor 2,5 Jahren wurde in Ottakring ein fixes Arbeitübereinkommen zwischen SPÖ und den Grünen vereinbart. "Dieses einmalige und für die Bezirkspolitik eher unübliche Projekt zeichnete sich vom Start weg durch den Weg der konstruktiven Zusammenarbeit aus und hat sich mittlerweile zu einem starken Impulsgeber für Ottakring entwickelt", sind sich die SP-Klubvorsitzende Susanne Haase und der Grüne Klubvorsitzende Joachim Kovacs einig.

Die Ottakringer Straße NEU

"Ein großes und zukunftsträchtiges Projekt ist die Ottakringer Straße NEU. Mit einem Investitionsvolumen von 6,4 Mio. Euro -finanziert von Mitteln der EU, der Stadt Wien, den Bezirken 16 + 17 sowie der Fernwärme - erlebt die Ottakringer Straße eine rundum Erneuerung und wird im Sommer 2013 in neuem Glanz erstahlen", freut sich Kovacs und Haase ergänzt: "Nach der erfolgreichen Sanierung des Brunnenmarktes ein weiteres Projekt, dass die Lebensqualität im Bezirk erhöht und zugleich als ein Positivbeispiel für gelungene BürgerInnenbeteiligung hervorgestrichen werden kann."

Neben der Ottakringer Straße wurden im letzten Jahr auch wichtige Investitionen in die Hasnerstraße getätigt. "Die Entwicklung der Hasnerstraße zur ersten fahrradfreundlichen Straße Wiens zeigt zum einen die Vorreiterrolle Ottakrings und zum anderen die gemeinsamen Bestrebungen zur Verbesserung im Radverkehrsbereich. Weiters konnte das Radnetz ausgebaut werden, wichtige Lücken wurden geschlossen und auch das Citybike Netz wurde mit 3 weiteren Citybike Stationen bis zur U3 Endstelle ausgeweitet", stellt Kovacs dar.

Erhöhung beim Kulturbudget

"Mit der Erhöhung des Kulturbudget um 30.000 Euro zu Beginn der Legislaturperiode gab es ein klares Bekenntnis zum Kulturbezirk Ottakring. Schon immer waren die Ottakringer KünsterInnen und Kulturschaffenden ein wesentlicher Bestandteil des Bezirks und haben zu der positiven Entwicklung der letzten Jahre viel beigetragen", weiß Haase.

Rot-Grün in Ottakring bedeutet mehr:

Frauenspaziergänge, die auf die oftmals vernachlässigte Geschichte der Frauen im Bezirk hinweisen.

Antirassismus-Workshops durch ZARA an Ottakringer Schulen.

Kontakt zu ZeitzeugInnen durch das Projekt "ZeugInnen der Zeit", wo mit Ottakringer SchülerInnen die Geschichte der Österreicheichen Arbeitmigration aufgearbeit wird.

BürgerInneneinbindung, wie schon beim Wiener-Charta-Prozess im vergangenen Jahr.

Schaffung neuer Frei-, bzw. Grünräume und Verweilplätze

Umgestaltungen, wie z.B. der Schuhmeierplatz bei der Thaliastraße oder eben jetzt beim Gutraterplatz

FußgängerInnensichersicherheit und Schulwegsicherung durch Gehsteigvorziehungen oder den Bau einer neuen Ampel, wie beispielsweise in der Huttengasse.

"Das Pickerl bringt's!"

"Auch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung brachte den OttakringerInnen mehr Lebensqualität in den Bezirk. Obwohl durchaus kontroves diskutiert, zeigen die Studien deutlich, das Pickerl bringt's! Die Überparkung im Bezirk ist von 104 % Parkraumauslastung auf 47 % zurückgegangen. Das bedeutet weniger Parkplatzsuche, weniger Lärm, weniger Abgase, dafür aber mehr Parkplätze, mehr Freiräume, mehr Lebensqualität für die BezirksbewohnerInnen. Und darüber hinaus wird auch das Thema Wohnsammelgaragen nicht vergessen", freuen sich Kovacs und Haase über den gemeinsamen Kraftakt und Beitrag zur Verkehrsberuhigung im Bezirk.

Blocksanierungsgebiet Rosseggergasse

Auch im Bereich der Rosseggergasse/Enenkelstrraße ist es gelungen, als Blocksanierungesgebiet zusätzlich Mittel von der Stadt zu lukrieren. "Seit dem Beginn im Jahr 2012 konnten dort 117 Liegenschaften mit Fördemitteln der Stadt Wien. Ab Sommer dieses Jahres wird es ein weiteres Gebiet im Bereich Haberlgasse-Nepumuk-Berger-Platz geben", berichtet Haase.

Laufende Projekte

"Und natürlich wurden die laufenden Projekte im Bezirk weitergeführt, wie z. B. das Schulsanierungspaket, die Parkbetreuung, der Einsatz von FairPlayTeams, der Ausbau der Kindergartenplätze oder auch der Umbau, Modernisierung und Erweiterung des Pensionistenwohnhaus Liebhartsthal II", so der Grüne Klubvorsitzende.

Ein weiterer Meilenstein für den Bezirk steht gerade in den Startlöchern: Der Neubau des Wilhelminenspitals. "Damit erhält Ottakring nach Fertigstellung in knapp zehn Jahren eines der modernsten und best ausgerüsteten Spitäler Österreichs", machen Haase und Kovacs aus ihrer Freude über das Projekt kein Gehemnis. Demnächst wird es in Ottakring auch erstmals gratis W-Lan und Internetzugang auf öffentlichen Plätzen geben. "Schon bald startet unser Pilotprojekt am Yppenplatz", weisen Haase und Kovacs auf die Umsetzung des nächsten gemeinsamen Projektes hin.

"Das Geheimnis guter Zusammenarbeit liegt darin, aufeinander zuzugehen und auf unnötige "Fouls" zu verzichten, dann kann man sich gut ergänzen, statt blockieren. Viel konnte so umgesetzt werden in den letzten 2,5 Jahren, aber es ist erst Halbzeit und es wartet noch viel Arbeit auf uns, die wir gemeinsam mit viel Leidenschaft anpacken wollen", so Haase und Kovacs unisono.

