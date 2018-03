Europa-Vergleich: Jeder zweite Österreicher fürchtet sich vor Altersarmut

Allianz empfiehlt neue Form des Sicherheitsdenkens bei der Geldanlage

Wien (OTS) - Sicherheit ist für europäische Bürgerinnen und Bürger der wichtigste Aspekt bei Sparprodukten und der Geldanlage. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die das Marktforschungsinstitut YouGov in elf europäischen Ländern durchführte. 81 Prozent der insgesamt 11.268 Befragten geben an, dass ihnen Sicherheit bei der Geldanlage "äußerst wichtig" oder "wichtig" sei. Diese Auffassung wird in den meisten Ländern - unabhängig von deren wirtschaftlicher Verfassung - von über vier Fünftel der Befragten geteilt, lediglich in Großbritannien, Norwegen und den Niederlanden wird diesem Aspekt etwas weniger Bedeutung beigemessen.

Europaweit: Sicherheit vor Renditechance und Nachhaltigkeit

Bei den Anforderungen an die Geldanlage rangiert eine hohe Rendite (58 Prozent der Befragten) nur auf dem siebenten Rang, dies gilt für den Europa-Schnitt ebenso wie für Österreich (61 Prozent). Ökologische und soziale Auswahlkriterien bei der Geldanlage haben für Europäer im Durchschnitt eher nachrangige Bedeutung. "Wer in Zeiten finanzieller Repression ausschließlich auf kurzfristige Sicherheit und den Sparzins setzt, erhält heutzutage aber nicht einmal den Inflationsausgleich und wird seine langfristigen Anlageziele mit Sicherheit nicht erreichen", kommentiert Martin Bruckner, Vorstandsmitglied der Allianz Investmentbank und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich, die Ergebnisse der Umfrage.

Lebensstandard im Alter: Sorge um Alterseinkommen

Starkes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge ist bei den Befragten in Europa vorhanden - ebenso ein geringes Vertrauen in die staatliche Pension: 78 Prozent der Europäer sorgen sich darum, ob der Staat die Pension zahlen kann, nur 28 Prozent glauben, dass die gesetzliche Pension als Altersvorsorge ausreicht. Um den Lebensstandard zu halten, glauben in Österreich 74 Prozent der Befragten, noch mehr fürs Alter ansparen zu müssen, 53 Prozent der Befragten sehen sich nicht in der Lage, privat für das Alter vorzusorgen. Angst vor Altersarmut haben in Österreich 52 Prozent der Befragten. Insbesondere Südeuropäer haben überdurchschnittlich große Angst vor Altersarmut, wobei Italien mit einem Wert von 93 Prozent heraussticht.

Platz 1 in Europa: Fast jeder zweite Österreicher würde zusätzliche 100 Euro ausgeben

Wenn Österreicher 100 Euro mehr im Monat zur Verfügung hätten, würden 44 Prozent der Befragten das Geld eher ausgeben als zu sparen - das ist der höchste Wert in ganz Europa. Deutschland (42 Prozent) und die Schweiz (41 Prozent) liegen knapp dahinter. Am ehesten gespart würde in Portugal, wo nur 21 Prozent der Befragten das Geld ausgeben würden. Fast die Hälfte aller Befragten, die angeben, das Geld auszugeben, würden es zur Deckung laufender Kosten verwenden, 43 Prozent für Freizeitaktivitäten. Vor allem die Portugiesen (68 Prozent) und Griechen (73 Prozent) würden es zur Deckung der laufenden Kosten heranziehen. Von jenen Befragten, die angeben, das Geld zu sparen, würde mehr als die Hälfte für eine größere Anschaffung ansparen (57 Prozent), in Österreich liegt dieser Wert bei 65 Prozent. Geld für Altersvorsorge würde nur rund ein Viertel der Sparer zurücklegen. Im Durchschnitt geben drei von vier Europäern an, sparsam zu sein. Schweizer werden von anderen Europäern als am sparsamsten eingeschätzt, Griechen als am wenigsten sparsam.

Finanzielle Repression: Neudefinition von Sicherheit notwendig

Bruckner ortet steigenden Bedarf für eine Neudefinition von Sicherheit: "Die Investmentbranche kann und muss auch - angesichts der wachsenden Notwendigkeit zur privaten Altersvorsoge - zur Lösung des Dilemmas zwischen kurz- und langfristiger Sicherheit beitragen." Wichtig sei es dabei, sehr gezielt Kapitalmarktrisiken zur Renditeerzielung einzugehen und Kunden gleichzeitig ein planbares Alterseinkommen in Aussicht zu stellen. Denn nur wer es schafft, sich mit solchen Komplettlösungen als Partner bei der Erzielung zukünftiger Kapitalerträge zu positionieren, werde langfristig in den Augen der Kunden eine Rolle spielen. "Global und breit aufgestellte Anbieter mit ausgewiesenen Risikomanagementkapazitäten und Zugang zu versicherungsartigen Lösungen haben hier eine gute Ausgangsposition", so Bruckner abschließend.

