Start der Aktionstage Politische Bildung 2013

23. April bis 9. Mai 2013

Wien (OTS) - Die wichtigste Veranstaltungsreihe zur Politischen Bildung in Österreich steht wieder vor der Tür: Die Aktionstage Politische Bildung, eine Initiative des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, leisten seit nunmehr elf Jahren konsequent wichtige Beiträge gegen Politikmüdigkeit und für kritische Auseinandersetzung mit Demokratie und Politik auf allen Ebenen. Von 23. April bis 9. Mai stehen Österreichs Bildungseinrichtungen wieder ganz im Zeichen der Politischen Bildung.

Die Aktionstage nehmen mit dem Schwerpunkt "beteiligen und mitgestalten" eine wichtige Zielsetzung des Europäischen Jahrs der Bürgerinnen und Bürger auf - nämlich das demokratische Leben in Europa auf allen Ebenen zu intensivieren. Zahlreiche Veranstaltungen thematisieren wesentliche Momente einer funktionierenden Demokratie:

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen, Interesse an politischer und gesellschaftlicher Gestaltung etc.

Die große Bandbreite behandelter Themen zeigt dabei deutlich: Das Politische ist immer und überall - entsprechend braucht eine Auseinandersetzung mit der Welt der Politik viele Andock-Möglichkeiten.

Über 150 Veranstaltungen - Workshops, Ausstellungen, Filme, Radiosendungen, Theaterstücke, Vorträge u.v.m. - regen österreichweit zur Auseinandersetzung mit der Welt der Politik an. Viele der Veranstaltungen sind eigens für Lehrkräfte und SchülerInnen entwickelt, viele richten sich aber auch an ein breiteres Publikum.

Das Themenspektrum ist dabei so vielfältig wie die Politische Bildung selbst und reicht vom Thema Europa, über Menschenrechts- und Demokratiebildung, Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit bis hin zu Fragen des interkulturellen und globalen Lernens und des Erinnerungslernens.

Weitere Informationen: www.aktionstage.politische-bildung.at

