ARBÖ: Fahrrad-Schnell-Check leicht gemacht

Video auf www.arboe-tv.at zeigt, wie man in einfachen Schritten sein Bike startklar macht

Wien (OTS) - Der Winter ist vorüber, die Bikes werden nun ausgemottet. Für all jene, die ihr Bike nicht auch im Winter gefahren haben, zeigt der ARBÖ in einem neuen Video auf www.arboe-tv.at, wie man das Fahrrad frühlingsfit bekommt. "Verkehrssicherheit sollte dabei an erster Stelle stehen", ist ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich überzeugt.

Was beim Fahrrad-Schnell-Check alles überprüft werden sollte:

Reifendruck prüfen und gegebenenfalls aufpumpen Ein gut aufgepumpter Reifen verkürzt den Bremsweg und erleichtert das Fahren.

Fahrradkette reinigen Kleine Steine oder Staub beschädigen ansonsten das Material.

Fahrradkette ölen Eine gut geschmierte Kette beugt früherer Abnützung vor.

Schaltung überprüfen Damit man im Straßenverkehr und bei Anhöhen problemlos vorankommt.

Bremstest Die Bremsen sind an jedem Fahrzeug ein essentieller Bestandteil -schlecht eingestellte Bremsen gefährden Leben!

Lichttest Um auch in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter selbst gesehen zu werden.

Das Video ist sowohl auf der neuen "ARBÖ TV" website www.arboe-tv.at in der Rubrik "ARBÖ.Rad" abrufbar, als auch in die nagelneue ARBÖ.Rad App integriert, die man kostenlos sowohl für Android als auch iOS-Smartphones abrufen kann.

