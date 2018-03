13. BabyExpo: Über 200 Aussteller und tausende Babys

Österreichs größte Messe für die junge Familie wächst und wächst. 2013 begrüßen die Veranstalter über 200 Aussteller aus Österreich und ganz Europa.

Wien (OTS/bco) - Zum 13. Mal findet vom 3. - 5. Mai 2013 die BabyExpo statt, die Wiener Stadthalle wird zur Heimat für tausende BesucherInnen wirklich JEDEN Alters. Über 200 nationale und internationale Hersteller, Händler, private und öffentliche Institutionen präsentieren die neuesten Produkte und Informationen im Baby-Sektor.

Erstmals folgt auf die BabyExpo eine Messe, die auf "Tiereltern" zugeschnitten ist: Die PetExpo vom 7. - 9. Juni 2013 - ebenfalls in der Wiener Stadthalle - ist Österreichs erste Messe, die alles rund ums Haustier bietet und dabei ohne Tiere als Ausstellungsobjekte auskommt. Tierfreundlichkeit und hochwertige Produkte und Informationen stehen im Vordergrund.

BabyExpo 2013 - Alles für die junge Familie

3. - 5. Mai 2013, 09:00 - 18:00 Uhr, Wiener Stadthalle, Halle D Eintritt: Einzelkarte 10,-, Family Ticket 18,- (zwei Erwachsene inkl. Kinder)

Info: www.babyexpo.at bzw. www.petexpo.at

PetExpo 2013 - die faire Messe für Katze, Hund & Co.



In der Wiener Stadthalle findet vom 7. - 9. Juni 2013 Österreichs

erste Haustiermesse statt, in der Tiere nicht zu Ausstellungsstücken

degradiert werden - Zielgruppe sind HeimtierhalterInnen, die Wert

auf Tiergerechtigkeit und Qualität legen. Im Mittelpunkt steht das

eigene Haustier und alle damit verbundenen Themen, Fragen und

Bedürfnisse.

Info: www.petexpo.at



Rückfragen & Kontakt:

Johannes Breit

Tel.: +43-(0)699-11978295

eMail: office @ bco.co.at