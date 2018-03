Bundespräsident Fischer gratuliert Caritas-Präsident Küberl zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Präsidenten der Caritas Österreich, Franz Küberl, zum 60. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen unermüdliches karitatives Wirken für Österreich würdigt. "Als Präsident der Caritas Österreich sind Sie stets bemüht, sich der sozial Schwächeren anzunehmen, ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu vertreten und das Gewissen der Bevölkerung wachzurütteln", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

