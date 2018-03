Josh Radnor erzählt wieder "How I Met Your Mother"

Start der achten Staffel der US-Sitcom am 20. April in ORF eins

Wien (OTS) - Hochzeitsglocken, Babygeschrei und eine gemeinsame Vergangenheit - Ted Mosby (Josh Radnor) wirft wieder einen Blick zurück und erzählt seinen Kindern ab 20. April (jeweils am Samstag um 18.45 Uhr in ORF eins) davon, wie alles begann. Denn das Rätsel um "How I Met Your Mother" ist auch in der achten Staffel der US-Erfolgs-Sitcom noch lange nicht gelöst. Und gemeinsam mit ihm machen Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris und Alyson Hannigan den Samstagvorabend in ORF eins und ihre Lieblingsstadt New York City wieder unsicher - große Geheimnisse, jede Menge Liebeswirren und berufliche Herausforderungen all inclusive. Mit Dakapo-Folgen steht "How I Met Your Mother" wie gewohnt auch Montag bis Freitag in einer Doppelfolge um 18.05 und 18.30 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

Mehr zum Inhalt der ersten neuen Folge: "Farhampton" (20. April, 18.45 Uhr, ORF eins)

Barney (Neil Patrick Harris) hat sich mit Quinn verlobt. Diese bittet Lilly (Alyson Hannigan) und Robin (Cobie Smulders), ihre Brautjungfern zu sein. Robin ist darüber sehr verwundert, da sie doch mit Barney eine gemeinsame Vergangenheit hat. Erst später erfährt sie, dass Barney Quinn (Rebecca Sara Newton) nie etwas davon erzählt hat, dass sie ein Paar waren. Robin ist darüber sehr bestürzt. Auch Ted (Josh Radnor) hat so seine liebe Not: Victoria (Ashley Williams) will Klaus (Thomas Lennon) vor dem Altar stehen lassen und ihm nicht einmal einen Abschiedsbrief hinterlassen.

