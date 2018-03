IGV Nahverkehrskongress in Wien: Multimodalität als Leitthema des Branchentreffs der Nahverkehrsexperten

Wien (OTS) - Beim Branchentreff der heimischen Nahverkehrs-Experten am 18. und 19. April stand Multimodalität im Zentrum: Die lückenlose und kundenfreundliche Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel ist das zentrale Erfolgsprinzip nachhaltiger Verkehrslösungen. Denn nur, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, flexibel je nach Bedarf zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln zu wählen, kann der Anteil des öffentlichen Verkehrs nachhaltig gesteigert werden.

Unter dem Begriff "multimodaler Verkehr" versteht man eine mehrgliedrige Transportkette, bei der die Beförderung von Personen mit unterschiedlichen Verkehrsträgern erfolgt. Ein lückenloses Ineinandergreifen von Individualverkehr, Fußwegen, Fahrradverkehr oder Öffi-Nutzung auf einer Wegstrecke wird etwa durch Park&Ride-oder Bike&Ride-Anlagen und ein optimal aufeinander abgestimmtes Öffi-Angebot gefördert. "Diese kundenfreundliche Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel ist der Grundgedanke, der bereits 1984 zur Gründung des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) als älteste derartige Organisation in Österreich geführt hat", so Mag. Wolfgang Schroll, Vorsitzender der IGV und Geschäftsführer des VOR, der sich für ein entsprechendes Verkehrsangebot in der Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) einsetzt.

Seit vielen Jahren sind U-Bahn, Bim und Bus bei der Wahl der Wege die Nummer 1 in Wien und haben den Autoverkehr in der Stadt längst in die Schranken gewiesen. "Die laufenden Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau des Öffi-Netzes sowie die seit Mai 2012 vergünstigten Tarife für die Jahreskarte machen die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver denn je", so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer. Im Rahmen des Nahverkehrskongresses präsentierten die Wiener Linien am Donnerstag zudem die künftige Busflotte.

Neue Erkenntnisse aus der Mobilitätsforschung wurden von Prof. Dr. Andreas Knie, Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) vorgetragen. Anhand von empirischen Daten und vor allem auch plastischer Beispiele aus dem "echten Leben" konnte Prof. Knie die Funktionsweisen der "Raumexplosionsmaschine" Automobil darstellen. "Den täglichen Verführungen des Automobils können die Öffis nur durch noch mehr Flexibilität, Information und vor allem Kundennähe erfolgreich begegnen" unterstreicht Prof. Knie.

Seinen eigenen Weg geht - im Wortsinn - der Weltenwanderer Gregor Sieböck, der seit Jahren konsequent zu Fuß reist. Sieböck berichtete in seinem Vortrag von seinen Erlebnissen auf seinen "Fuß-Reisen" und ein neues Lebensgefühl, das für ihn mit dem zu Fuß unterwegs sein verbunden ist.

Für die versammelten Nahverkehrsexperten gilt es, den Anforderungen einer modernen Lebens- und Arbeitswelt mit ihren gestiegenen Mobilitätsanforderungen entsprechende Mobilitätslösungen weiterzuentwickeln. "Und diese werden auch in Zukunft aus einem Mix aus verschiedenen Mobilitätsformen wie Fußwege, Fahrradfahrten sowie Öffi- und PKW-Nutzung bestehen", unterstreicht Schroll.

VOR und seine Partner sehen sich am richtigen Weg: Mit modernen Park&Ride- sowie Bike&Ride-Lösungen und ideal aufeinander abgestimmten Fahrplänen von Bus, Bahn, U-Bahn und "Bim" sind die Voraussetzungen für solch ein effizientes Ineinandergreifen geschaffen. Ein modernes Informationsangebot durch die elektronische Fahrplanauskunft oder das mobile Infoservice qando gewährleisten, dass die Menschen auch einfach und bequem dieses Angebot nutzen können. "Der Erfolg gibt uns und unseren Partnern recht: Heute schon überwiegt etwa in Wien der öffentliche Verkehr den motorisierten Individualverkehr bei weitem: 39% der WienerInnen setzen in der Stadt auf die Öffis, während das Auto mit 27% Nutzung hinter den Fußgängern nur noch auf Rang drei liegt", so Schroll und Steinbauer übereinstimmend.

Der Nahverkehrskongress wird alle zwei Jahre von der Interessengemeinschaft österreichischer Verkehrsverbünde (IGV) und von der Nahverkehrsgruppe des Fachverbandes der Schienenbahnen organisiert. Die Veranstaltung bietet den maßgeblichen Playern im öffentlichen Nahverkehr eine ideale Plattform zum Meinungsaustausch und Know-how Transfer. Neben Fachvorträgen zu aktuellen Fragestellungen des Öffentlichen Personennahverkehrs wurden auch heuer in Arbeitsgruppen konkrete Problemstellungen unter den anwesenden Experten erörtert. Der Nahverkehrskongress fand im Euro Plaza Conference Center, Am Europlatz 2, statt.

