Landtagspräsident Rohr: Neues und konstruktives Klima im Kärntner Landtag

Rohr: Dank an Abgeordnete für konstruktiven Diskussionsstil. Zweisprachige Rede ist Frage des Respekts und nicht auf einen verfassungsrechtlichen Justament-Standpunkte zu reduzieren.

Klagenfurt (OTS) - Sehr zufrieden über die Sachlichkeit und das konstruktive Klima während der gestrigen ersten Arbeitssitzung des Kärntner Landtages zeigte sich 1. Landtagspräsident Reinhart Rohr.

Im Zentrum der Sitzung stand die Diskussion über die Regierungserklärung.

"Ich werte es als durchaus zukunftsweisendes Zeichen, dass in den 25 Debattenbeiträgen der Damen und Herren Abgeordneten, sich alle Fraktionen zu Wort gemeldet und sich auch konstruktiv an der Debatte beteiligt haben. Ich möchte mich als Präsident des Landtages bei allen Abgeordneten für den konstruktiven Diskussionsstil, der während der Sitzung gepflegt wurde, bedanken", so Rohr.

Aus den Debattenbeiträgen sei hervorgegangen, dass die neue Konstellation in Kärnten mit ihrer Regierungserklärung den Weg eröffne, dass trotz aller aufkommenden Diskussionen und trotz unterschiedlicher Auffassungen auch über die Parteigrenzen hinweg, bei allen die Chance, sich konstruktiv einzubringen und zu einer sachlichen Debatte beizutragen, wahrgenommen wurde, stellt Rohr fest.

Dass die Abgeordnete Zalka Kuchling als Minderheitensprecherin, ihren Beitrag in Slowenisch und zum Verständnis aller auch eins zu eins in Deutsch gehalten habe, sei auch im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Debatte zur Regierungserklärung von Landeshauptmann Peter Kaiser zu sehen, der dabei auch einige Sätze in Slowenischer Sprache gesprochen und als Zeichen der Wertschätzung und des Respekts gegenüber der Slowenisch sprechenden Kärntner Bevölkerung zum Ausdruck gebracht hat.

"Für mich ist diese Frage ebenso ein Zeichen für gegenseitige Achtung und für eine respektvolle Umgangskultur und keine Frage ,die sich ausschließlich auf einen verfassungsrechtlichen Justament-Standpunkte reduzieren lässt", so Landtagspräsident Rohr.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Erster Landtagspräsident, Klagenfurt