Feierliche Schiffstaufe bei der DDSG Blue Danube

Renate Römer tauft neues Schiff auf den Namen MS WIEN Neues Schiff ab Samstag bei "Großer Donaurundfahrt" in Wien im Einsatz

Wien (OTS) - Der neue Stolz der DDSG Blue Danube wurde am Freitag, den 19. April 2013, auf den Namen MS WIEN durch die Patin Renate Römer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, getauft. Die kirchliche Segnung übernahm Dompfarrer Toni Faber.

Eine Schiffstaufe ist ein besonderes und vor allem auch seltenes Ereignis. Fast auf den Tag genau 34 Jahre nach der letzten DDSG-Taufe der MS Vindobona, und zum ersten Mal in der jungen Geschichte der DDSG Blue Danube, fungierte Komm.-Rätin Renate Römer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, als Taufpatin für das neue Ausflugsschiff der DDSG Blue Danube.

Eine Schiffstaufe dient nicht nur der Namensgebung sondern dieser Brauch soll dem Schiff und seiner Mannschaft Glück auf dem gemeinsamen Weg geben. Die Taufe eines Schiffes ist traditionell den Damen vorbehalten.

Die beiden Geschäftsführer der DDSG Blue Danube, Dir. Wolfgang Hanreich und Dir. Ing. Rudolf Mutz, durften bei der Schiffstaufe zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur Willkommen heißen: Mag. Harald Nograsek, Generaldirektor der Verkehrsbüro Group und Komm.-Rat Peter Hanke, Direktor der Wien Holding, die Frauenvorsitzende des ÖGB Abg. z. NR Dr.in Sabine Oberhauser, Dr.in Gabriele Payr, Generaldirektorin der Stadtwerke Wien sowie Neo-Intendantin der Mörbischer Seefestspiele Dagmar Schellenberger.

Mag. Harald Nograsek: "Die Schifffahrt auf der Donau erfreut sich seit mehr als 180 Jahren großer Beliebtheit und hat auch in den letzten Jahren nichts an Attraktivität eingebüßt, ganz im Gegenteil. Ich wünsche der DDSG mit dem neuen Flaggschiff MS Wien viel Erfolg und allen Passagieren eine gute Fahrt."

"Eine Schiffstaufe wie diese ist für die Wien Holding immer ein besonderer Anlass, auch weil er zeigt, dass das Unternehmen auf gutem Kurs ist und wir kontinuierlich daran arbeiten, die Qualität unserer Flotte und unserer Dienstleistungen noch attraktiver zu machen. Gerade in den letzten beiden Jahren hat sich die Personenschifffahrt sehr gut entwickelt. Doch Stillstand würde Rückschritt bedeuten und wir wollen das Potenzial, das die Schifffahrt auf der Donau hat, weiterhin voll ausschöpfen. Das neue Schiff ist ein wichtiger Beitrag dazu", so Wien Holding-Direktor Peter Hanke.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde dem Flottenzugang der Namen MS WIEN verliehen und der Wunsch "Allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" ausgesprochen. Die Champagner Flasche zerschellte unter Beifall an der Bordwand. Im Anschluss wurde zum Beweis der Wirksamkeit der Taufe der Korken untersucht, welcher im oberen Rest des Flaschenhalses sitzen muss. Flottenkapitän Otto Szabo überreichte bei der anschließenden ersten Rundfahrt den Flaschenhals samt Korken, welcher traditionell mit einer Messingschelle auf einer Holzplatte montiert wurde, der Taufpatin.

Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgten das Bläserensemble der Gardemusik sowie der Kinderchor der VS Prandauergasse.

MS Wien

Das Fahrgastschiff wurde 1998 in der Luxwerft in Mohndorf am Rhein erbaut. Nach ersten Adaptionen und Umbauten wurde das Schiff im Februar 2013 nach Österreich überstellt. Während der etwas mehr als eine Woche dauernden Fahrt legte der Flottenneuzugang der DDSG Blue Danube rund 1.165 km auf Rhein, Main und Donau zurück und überwand 63 Schleusen.

Das Kasko der MS WIEN ist vollständig aus Stahl gefertigt. Sie besitzt eine normale Bugform sowie ein Spiegelheck. Für rund 150 PassagierInnen ist eine lose Bestuhlung auf allen Decks vorhanden. Insgesamt finden 240 Fahrgäste Platz auf dem neuen Schiff. Alle technischen Einrichtungen des Schiffes entsprechen bereits der neuen EU-Schifffahrtstechnik-Verordnung.

Auf dem Hauptdeck befinden sich: ein klimatisierter Salon mit rund 90 Sitzplätzen, eine modern ausgestattete Küche, Toiletten inklusive rollstuhlgerechtem Behinderten-WC, eine große Bar sowie rückwärts der Zugang zum Oberdeck. Für Events stehen Buffetbereiche sowie eine geräumige Tanzfläche zur Verfügung.

Ein klimatisierter Salon mit rund 60 Sitzplätzen, eine Lounge am Freideck mit rund 30 Sitzplätzen sowie das Steuerhaus definieren das Oberdeck. Die Lounge kann offen und geschlossen je nach Witterung genutzt werden. An kühleren Tagen sorgen Heizstrahler auch am Freideck für eine Wohlfühlatmosphäre.

Vom Oberdeck gelangt man auf ein weiteres großes Freideck, welches fast die gesamte Schiffslänge einnimmt. Einige Sitzbänke sorgen auch hier für einen bequemen Aufenthalt an Bord. Ein besonderes Highlight ist eine Live-Cam, welche - am Bug montiert - die Eindrücke und Bilder der Schifffahrt ständig wiedergibt. Die Live-Bilder aus der Sicht des Kapitäns werden am Bildschirm am Oberdeck übertragen.

Das Ausflugsschiff wird bereits einen Tag nach der Schiffstaufe für Linien- und Themenschifffahrten in Wien eingesetzt. Vom 20. April bis 27. Oktober 2013 legt die MS WIEN um 10:30 sowie 14:00 Uhr zur Großen Donaurundfahrt vom Schwedenplatz ab. Das Schiff fährt den Donaukanal stromabwärts, vorbei an der Urania und dem Kunst Haus Wien zur Schleuse Freudenau, wo die Höhenmeter der aufgestauten Donau überwunden werden. Bei den Anlegestellen "Marina Wien" und "Wien/Reichsbrücke" kann die Fahrt beendet oder über die historische Schleusenanlage Nußdorf wieder über den Donaukanal retour zum Schwedenplatz fortgesetzt werden.

Ebenso kann die MS WIEN natürlich für Events aller Art angemietet werden und überzeugt mit einem modernen Interieur sowie einer hervorragenden technischen Ausstattung.

DDSG Blue Danube: Die Donau neu erleben

Die DDSG Blue Danube ist das größte Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs und gehört zu 50 % der Verkehrsbüro Group und zu 50 Prozent über den Hafen Wien der Wien Holding. Mit 65 MitarbeiterInnen und sechs Schiffen auf der Donau wird nicht nur der Linienbetrieb in Wien und der Wachau betrieben, sondern auch mit mehr als 170 Themenfahrten für abendlichen Spaß und Unterhaltung gesorgt. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen MitarbeiterInnen gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsbild BinnenschifferIn aus. Als operativer Partner der Central Danube stellt die DDSG Blue Danube die Betriebsleitung und die nautische Besatzung für die beiden Twin City Liner und unterstützt im Ticketing und Vertrieb.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 36,36 m

Breite: 9,20 m

Tiefgang: 1,10 m

Baujahr / Werft: 1998 / Lux in Mohndorf am Rhein

Motoren: 2 x MAN 6 Zylinder 2866 TE mit je 221 kW

Ruderanlage: 2 x Schottel SRP 110

Bugstrahl: Querstrahler Rehinstrom 110 kW

Trinkwasser / Brennstoff / Fäkalien: 4.000 l / 10.000 l / 10.000 l Tankkapazität

Heizung: Warmwasserheizung, Klimaanlage

Nautische Ausrüstung: AIS, Funkgerät, Radar, Autopilot, Wendekreisanzeiger, Echolot, DoRIS System

PASSAGIERE

mit Freideck: 240 Personen

unter Deck (Linienfahrten): 146 Personen (88 Hauptdeck, 58 Oberdeck) unter Deck (mit Buffet): 141 Sitzplätze (88 Hauptdeck, 53 Oberdeck) unter Deck (mit Buffet & Tanzfläche): 117 Sitzplätze (64 Hauptdeck, 53 Oberdeck)

