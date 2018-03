Brunner zu Tierschutz in Verfassung: Spindelegger muss den Worten auch Taten folgen lassen

Grüne wollen, dass Ausschuss für "Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung" endlich arbeitet

Wien (OTS) - Bereits 2004 hat das Parlament einstimmig beschlossen, Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen. Bis heute verhindert jedoch die ÖVP, dass dies geschieht. "Wenn die Ankündigungen von ÖVP-Chef Spindelegger ernst zu nehmen sind und die ÖVP ihre Blockadehaltung wirklich aufgibt, dann können wir den Tierschutz wirklich noch vor den Wahlen in der Verfassung verankern. Allerdings war es bisher die ÖVP, die dies torpediert hat", sagt Christiane Brunner, Tierschutzsprecherin der Grünen, zu den jüngsten Ankündigungen des Vizekanzlers.

Der Unterausschuss "Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung" hatte sich am 17.Oktober des vergangenen Jahres endlich konstituiert - acht Monate, nachdem er beschlossen wurde. Inzwischen liegt der Beschluss für den Unterausschuss über ein Jahr zurück und nichts tut sich.

"Wenn wir es hier nicht wieder nur mit Lippenbekenntnissen der ÖVP zu tun haben, dann erwarte ich mir, dass der Unterausschuss umgehend seine Arbeit aufnimmt. Trotz aller Bemühungen von unserer Seite haben die Regierungsparteien hier schlicht und ergreifend Arbeitsverweigerung betrieben und den Tierschutz auf die lange Bank geschoben", meint Brunner.

Beim Tierschutzvolksbegehren 1996 haben 460.000 ÖsterreicherInnen die Forderung nach Tierschutz als Staatziel in der Bundesverfassung unterstützt. Am 27. Mai 2004 gab es dazu einen einstimmig angenommenen Entschließungsantrag aller Parteien im Parlament. Es liegen eine Bürgerinitiative und drei Anträge im Parlament, die fordern, dass der Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen wird. Zahlreiche Tierschutzorganisationen unterstützen dies mit ihren Aktivitäten.

"Spindelegger muss den Worten endlich Taten folgen lassen", sagt Brunner.

