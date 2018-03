VP-Juraczka: Intransparenz als rot-grünes Leitmotiv

Wien (OTS) - "Mit einem lapidaren Dreizeiler wurde gestern Nachmittag die Öffentlichkeit vom Flughafen Wien in Kenntnis gesetzt, dass die Stadt Wien ihren 20%-Anteil am Aktienkapitals des Flughafen Wien an die Wien Holding übertragen hat. Wir sind entsetzt dass eine derart weitreichende Entscheidung ohne Einbindung der parlamentarischen Institutionen getroffen werden kann. Das ist wirklich nur in Wien möglich", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Für die Opposition aber auch für die interessierte Öffentlichkeit bedeutet das zunächst einmal, dass die Kontrollmöglichkeiten weiter eingeschränkt wurden. Darüber hinaus wirft die Übertragung noch weitere Fragen auf. Etwa ob der Syndikatsvertrag mit den Partnern aus Niederösterreich davon betroffen ist, oder wer zukünftig die Entscheidungen trifft."

"Während die Politik weltweit die Zeichen der Zeit erkennt, geht die rot-grüne Stadtregierung offenbar den entgegen gesetzten Weg. Insbesondere die Beteuerungen der Grünen, sich für mehr Transparenz und Offenheit einsetzen zu wollen, sind als leere Floskel entlarvt. Tatsächlich sind sie wieder einmal im Liegen umgefallen", so Juraczka abschließend.

