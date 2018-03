Aviso 23.04.: Fototermin Denkmalenthüllung mit Bgm. Häupl und Popov

Wien (OTS) - Aufgrund eines Fototermins mit Bürgermeister Michael Häupl und seinem Amtskollegen aus Kiew, Olexandr Popov, findet kommenden Dienstag kein Pressegespräch statt.

Stattdessen wird herzlich zur Denkmalenthüllung am Leopoldsberg mit Bgm. Häupl und dem Kiewer Bgm. Popov geladen. Das Denkmal erinnert an die ukrainische Beteiligung am "Entsatz von Wien 1683".

VertreterInnen der Medien sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen.

Fototermin Denkmalenthüllung mit Bgm. Häupl und Popov



Datum: 23.4.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Parkplatz am Leopoldsberg, Endstelle 38A

1190 Wien



