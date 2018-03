KORREKTUR zu OTS0070: Neubau - Mariahlifer Straße neu: Alle BezirksbewohnerInnen werden befragt

Wien (OTS/SPW-K) - Im zweiten Absatz muss es richtig heißen: Über die Auswirkungen auf den ruhenden und fließenden Verkehr wird es eine detailierte Information der BezirksbewohnerInnen geben. Ziel ist, die Auswirkungen für Autos, Radfahrer und Fußgänger anschaulich darzustellen. In weiterer Folge soll die Neubauer Bevölkerung über das Gesamtprojekt "Mariahilfer Straße neu" befragt werden.

Die korrigierte Fassung lautet:

"Alle BezirksbewohnerInnen im 7. Bezirk werden über das Gesamtprojekt "Mariahilfer Straße neu" befragt werden", stellt der Neubauer SPÖ-Bezirksklubobmann Thomas Skrna klar. Ein diesbezüglicher Antrag der SPÖ wurde gestern einstimmig von allen Fraktionen im Bezirksparlament angenommen. Skrna: "Nachdem in den Medien schon viel spekuliert wurde zur künftigen Bürgerbefragung über die Neugestaltung der Mariahilfer Straße haben wir in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung einen einstimmigen Beschluss gefasst. Damit ist jedenfalls auf SPÖ-Initiative ein wichtiger Schritt gesetzt worden in Richtung einer verstärkten Versachlichung der Debatte."

Über die Auswirkungen auf den ruhenden und fließenden Verkehr wird es eine detailierte Information der BezirksbewohnerInnen geben. Ziel ist, die Auswirkungen für Autos, Radfahrer und Fußgänger anschaulich darzustellen. In weiterer Folge soll die Neubauer Bevölkerung über das Gesamtprojekt "Mariahilfer Straße neu" befragt werden. "Die Mitbestimmung aller BezirksbewohnerInnen war uns von Anfang an wichtig, es freut uns, dass nun alle Unklarheiten beseitigt sind und die Befragung sichergestellt werden konnte. Die Menschen haben einfach ein Recht auf umfassende Information, bevor sie ihre Entscheidung treffen", so Skrna weiter. Für die SPÖ wird das Ergebnis in jedem Fall bindend sein.

"Wir werden in den nächsten Wochen sachlich darüber diskutieren, um gemeinsam in Ruhe mit den Dienststellen der Stadt Wien einen genauen Fahrplan zu erarbeiten. Im Dialog mit den BürgerInnen werden wir sicherlich zu einer guten Lösung kommen. Eine breite Akzeptanz braucht eine ausreichende Einbindung der Menschen", Skrna abschließend.

(Schluss)

