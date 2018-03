ÖVP - T E R M I N E

(17. Woche vom 22. bis 28. April 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 22. April 2013 10:00 Sondersitzung des Nationalrates zum Thema Finanzhilfe an Zypern (Parlament, 1017 Wien) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet die Arbeitstagung geförderte Familienberatung (Tech Gate Vienna, Donau-City- Straße 1, 1220 Wien) 13:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei den Wiener Sicherheitsgesprächen 2013 zum Thema "Netzwerk gegen Gewalt" (Rathaus, Volkshalle, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien) Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat Allgemeine Angelegenheiten und Rat Auswärtige Angelegenheiten (Luxemburg) Steiermark-Tag von BM Dr. Beatrix Karl BM DI Nikolaus Berlakovich beim informellen Rat Umwelt und Energie (Dublin, bis 23.4.) DIENSTAG, 23. April 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht im Rahmen der Europainformationstour "Darum Europa" die Firma Energie AG Oberösterreich (Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz) 16:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (BKA, Kongress-Saal, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 17:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Festveranstaltung "50 Jahre Österreichische Juristenkommission" im Verfassungsgerichtshof (Freyung 8, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Fachtagung "Wohnen in Wien" der ÖVP Wien (Wolke 19, Ares Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien) BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Rat Energie (Dublin) MITTWOCH, 24. April 2013 10:00 StS Dr. Reinhold Lopatka eröffnet ein Twinning Seminar (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 10:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich u.a. zum Thema "Lebensmittel sind kostbar" (BMLFUW, Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien) 13:45 StS Dr. Reinhold Lopatka eröffnet die Bund-/Ländertagung zur Entwicklungszusammenarbeit (Hietzinger Hauptstraße 10-16, 1130 Wien) 15:00 StS Dr. Reinhold Lopatka überreicht das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Herrn Dr. Wychera (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 16:00 StS Dr. Reinhold Lopatka unterzeichnet bei einem Treffen mit Außenminister Mohlabi Kenneth Tsekoa, Königreich Lesotho, ein Memorandum zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 20:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Delegiertenversammlung Vorarlberg Süd (Best Western Hotel, 6800 Feldkirch) DONNERSTAG, 25. April 2013 08:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger begrüßt die interessierten Mädchen beim Girl's Day im BMeiA (Marmorsaal, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 09:00 Plenum des Nationalrates; Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger nimmt an der aktuellen Stunde teil (Parlament, 1017 Wien) 09:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner besucht mit Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und WK-Präsident Manfred Rein den Betrieb Doppelmayr (6960 Wolfurt) 13:00 Pressegespräch mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner, Voralbergs Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und ÖW- Geschäftsführerin Petra Stolba zum Auftakt der Tourismuskonferenz 2013 (Seehotel Am Kaiserstrand, Salon Zita, Am Kaiserstrand 1, 6911 Lochau bei Bregenz) 13:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält eine Rede mit anschließender Diskussion zum Thema "Challenges and needs for innovations and infrastructure in Europe" im Rahmen der iconvienna 2013 (WKÖ, Sallingersaal, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) 17:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Tourismuskonferenz 2013 (Seestudio, Festspielhaus, 6900 Bregenz) 18:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger beim Politischen Dialog (Politische Akademie der ÖVP, Tivoligasse 73, 1120 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Podiumsdiskussion beim "Executive Day" von Baker Tilly Austria und PwC (PwC, Erdbergstraße 200, 1030 Wien) FREITAG, 26. April 2013 09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Hilfswerk-Präsident Othmar Karas eröffnet die Hilfswerk Enquete 2013 zum Thema "Was brauchen Erziehung und Bildung heute?" (Sky Stage im Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien) 12:00 EP-Vizepräsident MEP Othmar Karas hält ein Referat beim Business Circle-Jahresforum 2013 zum Thema "Die zukünftige Entwicklung des Bankensektors aus Sicht der Europäischen Union" (Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach) 12:30 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Treffen mit dem Außenminister der Ukraine, Leonid Koshara (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 12:00 Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit Präsident Werner Hoyer und Vize- Präsident Wilhelm Molterer von der Europäischen Investitionsbank (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt an der Betriebsveranstaltung Biohort teil (Biohort GmbH, Pürnstein 43, 4120 Neufelden) Wien-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner SAMSTAG, 27. April 2013 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner eröffnet ÖBA/ÖKONDA-diegenuss, Internationale Fachmesse für Bäcker-, Konditorhandwerk und Gastronomiebedarf (Messezentrum Wels, Messeplatz d1, 4600 Wels) 14:00 Hilfswerk-Präsident Othmar Karas beim Saisonauftakt der Hilfswerk-Family-Tour (5340 St. Gilgen) 18:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf nimmt an der Festveranstaltung anlässlich des Bundestreffens der Vereinigung Österreichischer Peacekeeper teil (Walgau Kaserne, 6712 Bludesch) 19:00 Grußworte von BM Dr. Beatrix Karl bei der Vorstellung des Musicals "Fame" auf Einladung des ÖAAB Graz (Grazer Oper, Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz) SONNTAG, 28. April 2013 10:00 Hilfswerk-Präsident Othmar Karas beim Kärnten-Kickoff der Hilfswerk-Family Tour (Minimundus, 9020 Klagenfurt) 11:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf besucht die Festmesse anlässlich des Bundestreffens der Vereinigung Österr. Peacekeeper (Basilika 6830 Rankweil) 18:00 StS Sebastian Kurz beim Day of Contact – Interkultureller Dialog (Wiener Gasometer, Guglgasse 8, 1110 Wien)

