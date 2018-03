GSK: nachhaltigstes Pharmaunternehmen 2012

Doppelte Rendite bei Investment in nachhaltige Unternehmen

Weitere Verpflichtungen zu Ethik und Transparenz

GlaxoSmithKline, von oekom research als nachhaltigstes Pharmaunternehmen 2012 bewertet, verpflichtet sich im CSR Report 2012 zu weitergehender Verantwortung hinsichtlich Transparenz, Sicherheit bei Studien, Tierversuchen, Compliance-Zertifizierungen von ManagerInnen, wertebasierten Verkaufs- und Marketingpraktiken, Regelungen für die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen und politischen Anspruchsgruppen sowie Verhaltensregeln für Dritte ent-sprechend der UN-Leitprinzipien für Menschenrechte.

Auf Basis des MSCI-World-Aktienindex

wurde

GlaxoSmithKline von der Nachhaltigkeitsratingagentur oekom research als nachhaltigstes Unternehmen im Jahr 2012

in der Pharmabranche

bewertet. Deren Einschätzungen zufolge müssen Unternehmen, die sich ökologisch und sozial verantwortlich verhalten, ökonomisch erfolgreicher sein. Der aktuelle Report "Globale Geschäfte - globale Verantwortung" vom März 2013 zeigt deutlich, dass Investoren im Sinne einer doppelten Dividende eine mindestens marktgerechte Rendite erwirtschaften und gleichzeitig soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele verfolgen.

Zitat aus der Pressemeldung von oekom research: "Bemerkenswert ist dabei, dass es in beinahe allen von uns analysierten Handlungsfeldern Vorreiter gibt, die der Branche zeigen, was möglich ist. Beispielhaft zeigt sich dies etwa bei der Frage, was die Pharmaunternehmen tun, um Menschen in den Entwicklungsländern den Zugang zu den benötigten Medikamenten zu ermöglichen. Hier erhält das beste Unternehmen, der britische Pharmahersteller GlaxoSmithKline, für seine entsprechenden Maßnahmen 83 von 100 möglichen Punkten. Das Unternehmen punktet unter anderem mit Preisrabatten für dringend benötigte Medikamente und Impfstoffe, die freiwillige Vergabe von Lizenzen für Arzneimittel sowie die Unterstützung der lokalen Gesundheitsinfrastruktur."

Weitere Verpflichtungen: Compliance, Sicherheit, Transparenz

Wie der Erfolg erreicht wird, ist genauso wichtig wie die Frage, was erreicht wird. GSK verpflichtet sich auch im CSR-Report 2012

der im April veröffentlicht

wurde, zu verantwortungsvoller und wertorientierter Geschäftstätigkeit.

Andrew Witty, CEO von GSK: "Wir haben viele Schritte unternommen, um die Transparenz unserer klinischen Forschung zu erhöhen. Bereits jetzt veröffentlichen wir alle unsere Studienergebnisse - unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Nun haben wir uns dazu verpflichtet, noch weiter zu gehen und unabhängigen Forschern Einsicht in detailliertere Daten hinter diesen Ergebnissen zu geben. Wir waren auch das erste pharmazeutische Unternehmen, das die AllTrials-Kampagne zur Transparenz von klinischen Studien unterzeichnet hat. Durch unsere Offenheit wollen wir das wissenschaftliche Verständnis fördern und tiefergehende Forschung ermöglichen."

- Transparenz bei Studiendaten

GSK veröffentlicht

aktuell rund 5.000 Zusammenfassungen von Studienergebnissen im frei zugänglichen Clinical Study Register mit durchschnittlich 11.000 Besuchern pro Monat. Künftig soll externen ForscherInnen der Zugang zu anonymisierten Daten auf Patientenniveau ermöglicht werden. Ein unabhängiges Panel wird jede diesbezügliche Anfrage überprüfen, bevor die Information in einem sicheren IT-Umfeld zur Verfügung gestellt wird.

- Sicherheit für TeilnehmerInnen an klinischen Studien

Ein GSK-unabhängiges

Ethik-Komitee, bestehend aus öffentlichen Mitgliedern, Wissenschaftlern und medizinischen Experten, überprüft alle Studienprotokolle von GSK und ist dazu autorisiert, klinische Studien zurückzuweisen oder zu stoppen.

- Hinterfragen des Bedarfs an Tierversuchen

Studien an Tieren sind in

vielen Fällen die einzig mögliche Methode, um den Nutzen eines potenziellen neuen Medikaments zu zeigen, bevor es an Menschen getestet wird. Die WissenschafterInnen von GSK hinterfragen laufend die Notwendigkeit von Tierversuchen, teilen tierbasierte Daten mit anderen Wissen-schafterInnen und investieren in die Entwicklung von alternativen Studien, um die Beeinträchtigung des Wohlbefindens von Tieren zu reduzieren.

- Jährliche Compliance Zertifizierung

Im Jahr 2013 werden 33.000

ManagerInnen konkret dahingehend überprüft werden, ob sie die GSK-Werte leben: Patienten im Fokus, zu Transparenz verpflichtet, Respekt zeigen und mit höchster Integrität arbeiten.

- Wertebasierte Verkaufs- und Marketing-Praktiken

2012 hat GSK seinen

weltweit gültigen Verhaltenscodex überarbeitet, in dem unter anderem die Zusammenarbeit mit Fachkräften im Gesundheitsbereich geregelt ist. MitarbeiterInnen werden ausdrücklich ermutigt, beobachtetes Fehlverhalten zu melden.

- Zusammenarbeit mit Patientengruppen

und politischen

Stakeholdern (http://www.ots.at/redirect/stakeholders): Genau definierte Kriterien garantieren eine angemessene, ethische und transparente Interaktion mit öffentlichen Anspruchsgruppen. In allen Niederlassungen von GSK ist ein Senior Manager für die Leitung und Koordination der Zusammenarbeit mit Patientengruppen verantwortlich. Die General ManagerInnen in den lokalen Niederlassungen tauschen sich mindestens zweimal jährlich mit VertreterInnen von Patientengruppen aus, um Bedürfnisse und Krankheiten besser zu verstehen.

- Verhaltensregeln für Dritte

Um die Einhaltung der

UN-Leitprinzipien für Menschenrechte in der gesamten Herstellungs-und Lieferkette sicherzustellen, sind die Akzeptanz der GSK-Verhaltensregeln zu ethischem Verhalten, Anti-Korruption, Arbeitspraktiken, Schutz der Menschenrechte und der Umwelt, Gesundheit und Sicherheitsmanagement die Voraussetzung für eine Beauftragung an Lieferanten.

GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht.

