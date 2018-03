10. Responsible Gaming Academy mit internationalen Topexperten

Elite der Spielsuchtforschung aus Washington, Sydney, Rom und Bremen als Referenten zu Gast bei Casinos Austria und Österreichische Lotterien

Wien (OTS) - Von der guten und notwendigen Idee über eine erfolgreiche Veranstaltung bis hin zu einer national und international anerkannten Institution - das ist die Entwicklung eines Events, der aus dem Veranstaltungsprogramm von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien nicht mehr wegzudenken ist: Die Responsible Gaming Academy, die heuer ein Jubiläum feierte und am Donnerstag, den 18. April bereits zum zehnten Mal in Wien im Studio 44 stattgefunden hat.

Glücksspiel in verantwortungsvoller Weise anzubieten, das ist für Casinos Austria und die Österreichischen Lotterien zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zur Schulung von Mitarbeitern, vor allem aber auch zum Austausch mit nationalen und internationalen Experten wurden daher vor neun Jahren die "Responsible Gaming Days" ins Leben gerufen, die - um den wissenschaftlichen Charakter hervor zu streichen - schon in der vierten Auflage in "Responsible Gaming Academy" umbenannt wurden.

Auch heuer war es wieder ein aufschlussreicher, von wissenschaftlichen Erkenntnissen und brandaktuellen Themen geprägter Tag, an dem Expertinnen und Experten aus allen Teilen der Welt -erstmals auch aus Australien - über die neuesten Erkenntnisse im Bereich des verantwortungsvollen Glücksspiels berichteten. Die Palette reichte dabei von Spielerschutz allgemein über Poker und Slot Machines bis hin zu Internet, Prävention und Zertifizierbarkeit von Responsible Gaming Standards.

Besucher waren neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmensgruppe auch Vertreter des Finanz- und des Gesundheitsministeriums sowie Mitarbeiter diverser Spielsucht-Beratungs- und Therapieeinrichtungen. Auch internationale Teilnehmer von Casinos Poland, vom Dansk Casino, Lotto Bayern oder Spielbank Niedersachsen waren zu Gast.

Bedeutung von Responsible Gaming nimmt zu - Kampf gegen Illegale

In seiner Begrüßung unterstrich Generaldirektor Dr. Karl Stoss die Wichtigkeit von Responsible Gaming auch für in Zukunft: "Das Thema hat enorm an Bedeutung zugenommen, und es war bei der Vergabe der Lotterien- und Casino-Konzessionen neben Maßnahmen zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche von entscheidender Bedeutung."

Vorstandsdirektor DI Friedrich Stickler, in der Unternehmensgruppe für den Bereich Responsible Gaming verantwortlich, sprach darüber, dass es im Internet wohl gut 15.000 Glücksspielanbieter gibt, aber nur eine Handvoll davon, wie etwa win2day, Responsible Gaming ernst nimmt: "Wir stehen zu unseren Spielerschutzmaßnahmen, fordern aber den Kampf gegen illegale und rein kommerzielle Ziele verfolgende Anbieter."

Beim Jubiläum referierten herausragende Vortragende, allen voran Dr. Keith Whyte, CEO der National Council on Problem Gambling in Washington, D.C. Er zeigte Unterschiede zwischen den beiden hinsichtlich Spielerschutz gegensätzlichen Glücksspiel-Metropolen Las Vegas und Singapur auf: Während Las Vegas dies eher locker handhabt, ist Singapur aufgrund seiner kulturellen Besonderheit in Sachen Spielerschutz außergewöhnlich rigide. Schließlich bestätigte er der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe mit ihrer Vorgangsweise den richtigen Weg in Sachen Spielerschutz zu gehen.

Prof. Gerhard Meyer vom Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Bremen, ging auf empirische Weise der Frage nach, ob es sich bei Poker um ein Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel handelt. Er kam zu dem Ergebnis, dass der Faktor Karte signifikant ist für den Spielausgang, nicht jedoch der Faktor Spielerstatus. Der Zufall der Kartenvergabe hat demnach den überwiegenden Einfluss auf das Spielergebnis, wodurch Poker dem Bereich Glücksspiel zuzuordnen ist. Damit geht er mit der Auslegung des österreichischen Gesetzgebers konform, der Poker ins Glücksspielgesetz aufgenommen und damit als Glücksspiel definiert hat.

Dr. Sally Gainsbury, klinische Psychologin und Wissenschaftlerin am Centre for Gambling Education and Research, an der Southern Cross Universität in Sydney, Australien referierte über eine kürzlich veröffentlichte Studie zum Thema Glücksspiel im digitalen Zeitalter. Dabei verglich sie Spieler aus dem Online-Bereich mit jenen aus dem terrestrischen Bereich. Sie zu dem Schluss, dass es sich dabei um unterschiedliche Spielergruppen handelt und daher die Responsible Gaming Maßnahmen diesem Umstand Rechnung tragen und differenziert gestaltet werden müssten.

Prof. Alex Blaszczynski von der Universität Sydney berichtete über das "The Blue Gum Project", eine wissenschaftliche Studie über fünf Spielerschutzmaßnahmen bei Spielautomaten und deren Einfluss auf das Spielverhalten bei Slot-Spielern. Dabei zeigte sich, dass diese Maßnahmen nur kleine Effekte hatten. Dennoch betonte er die Wichtigkeit von Aufklärung und Information zur Erreichung von Bewusstsein bei Spielern für Spielerschutzmaßnahmen.

Prof. Dr. Claudio Barbaranelli von der Universität Sapienza in Rom gab einen Überblick über den Stand der Forschung in Italien zum Thema Spielerschutz und sprach über Faktoren, welche problematisches Spielverhalten begünstigen: Dies sind insbesondere falsche Vorstellungen über die Möglichkeit der Beeinflussung bei Glücksspielen. Selbstkontrolle, eine stabile Psyche sowie die Kompetenz, gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können, wirken dem entgegen.

Mag. Doris Malischnig, Abteilungsleiterin für Prävention bei Casinos Austria und Österreichische Lotterien, referierte über das neue und innovative Präventionstools MENTOR, mit welchem win2day in Sachen Spielerschutz weltweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Sie präsentierte auch Ergebnisse wissenschaftlicher Evaluierungen einer spielerschutzrelevanten Pop-up Message auf win2day.

Herbert Beck, Bereichsleiter für Responsible Gaming bei Casinos Austria und den Österreichische Lotterien, sprach über die Umsetzung und Zertifizierbarkeit von Responsible Gaming Standards in internationalen Frameworks. Er informierte über Bemühungen der EU-Kommission, Grundlagen für einheitliche Mindeststandards des Spieler- und Jugendschutzes zu erarbeiten, die zukünftig allen EU-Mitgliedsstaaten zumindest als Leitlinien dienen sollen. Überdies bekräftigte er die Forderungen der Vertreter des legalen Glücksspiels nach mehr Schutz der Spielteilnehmer vor illegalen Glücksspielangeboten.

Die Responsible Gaming Academy hat sich als Diskussionsplattform national wie international einen Namen gemacht. Die Unternehmensgruppe ist besonders stolz darauf, in diesen zehn Responsible Gaming Academies rund 50 hochkarätige Referenten und nahezu 1.500 Teilnehmer zu Gast gehabt zu haben.

