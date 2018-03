Alsergrund: Führung durch die Votivkirche am Samstag

Wien (OTS) - Was es mit dem alten Spottlied "Auf der Simmeringer Had', hat's an Schneider verwaht" auf sich hat, ist am Samstag, 20. April, bei einer Führung durch die Votivkirche zu erfahren. Der Rundgang dauert zirka 1 Stunde. Die ehrenamtlich agierende Leiterin des Bezirksmuseums Simmering, Petra Leban, verrät den Zusammenhang der Schneider-Weise mit der Kirche und beschreibt mit Fakten und "G'schichterln" die Historie des Andachtsortes "Zum göttlichen Heiland". Von Abbildungen auf Fensterscheiben bis zur Tumba von Graf Niklas Salm und dem "Antwerpener Altar" erklärt die erfahrene Bezirkshistorikerin den Teilnehmern alle Besonderheiten des Gotteshauses. Die Tour beginnt um 11.00 Uhr beim Haupteingang der Pfarrkirche (9., Rooseveltplatz 8). Der Führungsbeitrag von 9 Euro berechtigt auch zur Besichtigung des "Kirchenmuseums". Organisator der Tour ist der Verein "Rhythmus und Kultur" (Mitglied bei "Basis.Kultur.Wien"). Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Auskünfte: Telefon 0676/81 18 25 411.

Allgemeine Informationen:

o Votivkirche: www.votivkirche.at o Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at