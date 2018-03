Favoriten: Ausstellung "Polymorph" beginnt am Montag

Bis 3. Mai: Malerei, Foto und Skulptur im "Domenig-Haus"

Wien (OTS) - Arbeiten von sieben Künstlern sind von Montag, 22. April, bis Freitag, 3. Mai, in der Ausstellung "Polymorph" zu betrachten. Der "Kulturverein Favoriten" zeigt die Schau in der "Galerie im Domenig-Haus" (10., Favoritenstraße 118). Die Vernissage am Montag, 22. April, fängt um 18.00 Uhr an und ist allgemein zugänglich. Das Publikum sieht Malereien von Judith Grosser, Peter Klein, Jagoda Lessel und Gottfried Schermann, Fotografien von Herbert Langmüller sowie Skulpturen von Heidi Tschank und Hannes Turba. Die Ausstellung ist Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 14.00 und 17.00 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist gratis. Am Mittwoch, 1. Mai, ist die Galerie gesperrt. Die Galerieleitung beantwortet Fragen zum "Polymorph"-Projekt via E-Mail: domeniggalerie @ hotmail.com.

Gerti Hopf: Wechselspiel zwischen Unterschiedlichkeiten

Kuratorin Gerti Hopf begrüßt die Besucher des Eröffnungsabends und spricht einführende Worte zur Ausstellung "Polymorph". Ein Vertreter des Bezirkes eröffnet die Schau und Johnny K. Palmer (bekannt aus der ORF-Produktion "Starmania 2007") macht Musik. Weshalb Freunden zeitgenössischer Kunst eine Besichtigung der Gemälde, Lichtbilder und Plastiken in der Galerie im 3. Stock des "Domenig-Hauses" zu empfehlen ist, erklärte Gerti Hopf in einem Gespräch mit der "Rathauskorrespondenz": "Wenn isolierte Einzelgestalten zur polymorphen Vielfalt mutieren, kann dies möglicherweise als Verfall in triviale Beliebigkeiten belächelt werden. Wer allerdings in ebendieser Polymorphie auch das befruchtende Wechselspiel zwischen Unterschiedlichkeiten wahrnimmt, wird in dieser Ausstellung mit ungewohnten Blickwinkeln und Perspektiven belohnt." Mehr Informationen: www.domeniggalerie.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at