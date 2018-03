ebswien hauptkläranlage als Leitbetrieb Austria zertifiziert

Zeichen für Qualität, Innovation und langfristigen Erfolg

Wien (OTS) - Als österreichischer Leitbetrieb wurde die ebswien hauptkläranlage kürzlich von "Leitbetriebe Austria" ausgezeichnet. Betriebliche Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung stehen dabei stets im Vordergrund der ausgewählten Wirtschaftsunternehmen Österreichs. Unter einer gemeinsamen Marke begleitet und verbindet das unabhängige, branchenübergreifende Wirtschaftsnetzwerk die Top-Unternehmen und unterstützt sie durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen. ebswien-Prokurist Franz Klager, der das Zertifikat entgegennahm: "Die Auszeichnung als Leitbetrieb ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung."

"Gemeinsam sind wir Marke"

Seit 1995 ist das Wirtschaftsnetzwerk Leitbetriebe Austria ein aussagekräftiges Nachschlagewerk für die Top-Wirtschaftsunternehmen Österreichs. Als Leitbetrieb dürfen sich jene Unternehmen bezeichnen, die durch besondere Leistungen oder Aufgabenbereiche herausragen. Dabei stehen nachhaltiges Management, starke Markt- bzw. Kundenorientierung und Berücksichtigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Umwelt und Gesellschaft durch die Unternehmensführung im Fokus der Bewertungen. Mit dem Leitsatz "Gemeinsam sind wir Marke" werden sorgfältig jene Unternehmen als Leitbetrieb zertifiziert, die als Wirtschaftsmotoren in ihrer Region, ihrem Markt und ihrer Branche gelten. Die Zertifikatsverleihung findet im Zweijahresrhythmus statt und berücksichtigt nicht mehr als 1.000 österreichische Top-Unternehmen.

"Wir klären alles"

"Wir klären alles" lautet das Motto der ebswien hauptkläranlage, in der in Simmering die gesamten Abwässer der Wienerinnen und Wiener 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr gereinigt werden. Nach der mechanischen Reinigung nimmt sich die ebswien hauptkläranlage in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild. Und sorgt dafür, dass die Donau blau bleibt: Sie verlässt Wien in derselben guten Qualität, in der sie in die Stadt gekommen ist.

Information

Mehr zu den Leitbetrieben Austria unter www.leitbetriebe.at, Informationen zum Thema Abwassereinigung in Wien unter www.ebswien.at.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karl Wögerer

Leiter Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.

Telefon: 01 76099-5820

E-Mail: k.woegerer @ ebswien.at