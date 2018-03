Trauerfeierlichkeiten für Landeshauptmann a. D. Siegfried Ludwig

Beisetzung am 25. April in Perchtoldsdorf

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Ludwig ist am vergangenen Dienstag, dem 16. April, im Alter von 87 Jahren verstorben. Die öffentliche Aufbahrung des Verstorbenen wird in der Kapelle des NÖ Landhauses in St. Pölten erfolgen. Für die Bevölkerung wird es die Möglichkeit geben, sich am Dienstag, dem 23. April, von 12 bis 17 Uhr, von Siegfried Ludwig zu verabschieden und sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Am Dienstag finden auch Trauersitzungen des NÖ Landtages und der NÖ Landesregierung statt.

Am Donnerstag, dem 25. April, besteht die Möglichkeit, von 7 bis 12 Uhr in der Pfarrkirche von Perchtoldsdorf von Siegfried Ludwig Abschied zu nehmen. Der Gottesdienst und die Einsegnung von Landeshauptmann a. D. Mag. Siegfried Ludwig werden am 25. April um 13 Uhr in der Pfarrkirche Perchtoldsdorf stattfinden. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Ehrengrab der Marktgemeinde Perchtoldsdorf.

Auch online wird es möglich sein, sich von Siegfried Ludwig zu verabschieden: Ab heute, 19. April, steht dafür unter www.noe.gv.at ein elektronisches Kondolenzbuch zur Verfügung.

Mag. Siegfried Ludwig wurde am 14. Februar 1926 geboren und war vom 22. Jänner 1981 bis zum 22. Oktober 1992 Landeshauptmann von Niederösterreich. Er war Träger des Goldenen Komturkreuzes mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich sowie Träger des Ehrenringes des Landes Niederösterreich. Darüber hinaus war er Ehrenbürger des Landes Niederösterreich, der Landeshauptstadt St. Pölten und vieler Gemeinden.

