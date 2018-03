Symposion 2013 - 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin

Die Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin feiert am 19. April 2013 ab 14:00 Uhr in der Grazer Seifenfabrik ihr 25jähriges Bestehen.

Graz (OTS) - Die AGN, 1988 als steirische Aus- und Fortbildungsplattform für alle in der Notfallmedizin beheimateten Gruppen - ÄrztInnen, SanitäterInnen, Pflegepersonal und Medizinstudierende - gegründet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität der notfallmedizinischen Versorgung in der Steiermark zu optimieren und ist nicht allein durch Ihr umfangreiches Kursangebot und Ihre beratende Funktion zu der Drehscheibe der Notfallmedizin in der Steiermark und in Österreich geworden. Die AGN genießt als Ausbildungsorganisation auch das Vertrauen der Ärztekammer und auch die Unterstützung der Medizinischen Universität Graz.

Zahlreiche prominente Pioniere der Notfallmedizin und VertreterInnen aus Gesellschaft und Politik, darunter Prof. Bernd Böttiger aus Köln, Prof. Gerhard Prause und LRätin Kristina Edlinger-Ploder werden bei der Veranstaltung anwesend sein.

Weitere Informationen unter: www.agn.at

Symposion 2013 - 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin



Datum: 19.4.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

Seifenfabrik Graz

Angergasse 41, 8010 Graz



Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin

Stefan Magerl, MBA

m. 0664/88610058

e. info @ agn.at