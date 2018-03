GoodBrand Trust Index(R) - Welchen Marken vertrauen die Österreicher?

Handel überholt NGO's - GoodBrand Österreich präsentiert Studie zu den besten Marken des Landes

Wien (OTS) - Wie schaffe ich Markenvertrauen für nachhaltigen Geschäftserfolg? Was bewegt Konsumenten dazu, eine Marke weiter zu empfehlen? Der international etablierte GoodBrand Trust Index(R) (GBTI) analysiert das Vertrauen von Konsumenten in Unternehmen und Marken und die Nützlichkeit der Marke für die Gesellschaft. Gerhard Barcus ist Unternehmensberater und Experte für Nachhaltigkeitsstrategien. Als Geschäftsführer von GoodBrand Österreich präsentiert er die Ergebnisse dieser Studie erstmals für Österreich. "In einer Zeit, wo Geschwindigkeit und Reichweite von Social Media das Konsumentenverhalten bestimmen, ist die persönliche Weiterempfehlung Basis für die Meinungsbildung . Unsere Studie zeigt, dass nur solche Unternehmen erfolgreich sind, die emotionales Vertrauen ihrer Kunden genießen und dadurch häufig empfohlen werden", erläutert Gerhard Barcus den GoodBrand Trust Index(R) für Österreich.

Brand Trust: Handel überholt NGO's

Die GoodBrand Studie erhob die Einstellung von Konsumenten in Österreich zu 147 Marken in 14 Kategorien.

Die größte Überraschung bei der Auswertung der Ergebnisse: Die Marke "Zurück zum Ursprung"/Hofer der Kategorie Handel liegt noch vor vielen renommierten NGO's. Das Vertrauen der Befragten ist hier stärker als z.B. bei Greenpeace oder WWF. In der Kategorie Handel liegt Hofer gemeinsam mit Spar mit großem Abstand vor dem Mitbewerb. Auch ein Ranking aller Kategorien untereinander liefert unerwartete Zahlen: Die Finanzdienstleister sind weit vorn - innerhalb dieser Kategorie sichern sich Raiffeisen und Erste Bank die obersten Plätze. In der Kategorie Milchprodukte/Molkerei ist die Marke "Zurück zum Ursprung" auf Platz 1, gefolgt von "Ja! Natürlich".

Social Equity als Schlüssel zum Markenerfolg

Social Equity ist die Wahrnehmung der Konsumenten über die Nützlichkeit einer Marke für Gesellschaft, Umwelt, Gemeinden (z.B. Standort / Produktion), Lieferanten und Mitarbeiter. Die GoodBrand Studie zeigt deutlich, dass emotionales Vertrauen für den Erfolg ausschlaggebend ist. Dieses bringen die Konsumenten Unternehmen entgegen, die sie als ehrlich, authentisch und verantwortungsvoll wahrnehmen. Social Equity ist der wichtigste Treiber des Vertrauens in eine Marke - deutlich vor Qualität, und weit vor Imagefaktoren wie Dynamik, Innovationskraft oder Leadership.

"Ein Unternehmen, das das Vertrauen von Kunden langfristig gewinnen will, muss auf Social Equity bauen: Wie viel Geld wird in Qualität investiert? Wie viel in Social Equity? Ein entscheidender Faktor, der häufig unterschätzt wird und ungenutzt bleibt: Durch Social Equity haben Marken die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben - allein durch Investment in Produktqualität ist das nicht mehr möglich. Social Equity ist der Schlüssel zum Erfolg", so Gerhard Barcus.

Über Goodbrand Österreich

GoodBrand Österreich ist die lokale Vertretung des britischen Sustainability Beratungsunternehmens GoodBrand. GoodBrand ist eine internationale Community von rund 25 Personen, die gemeinsam ihre Mission erfüllen: "Creating value for the common good". Seit 2010 ist Dr. Gerhard Barcus Market Head für Österreich und Spanien. Das Unternehmen hilft Kunden in Österreich, Mittel- und Osteuropa ökonomischen Mehrwert durch Nachhaltigkeit (Economic Return on Social and Environmental Investment - EROSEI) zu schaffen. Der GoodBrand Social Equity Index Report erscheint regelmäßig und gibt basierend auf Befragungen von 25.000 Konsumenten zu 2.000 Unternehmen und Marken Einblick in das Konsumentenverhalten in 12 europäischen Ländern. Goodbrand betreut führende Marken wie Danone, Nespresso, Volvic, Coca-Cola und OMV und verfügt über Niederlassungen in U.K., Deutschland, Österreich, Spanien, Polen, China und Kolumbien.

Rückfragen & Kontakt:

Presse:

Mag. Sabine Hintermayer, +43-699-1 409 39 71

hintermayersabine @ gmail.com



GoodBrand Österreich:

Dr. Gerhard Barcus, +43-664-81 71 070, gerhard.barcus @ goodbrand.com

Nähere Information finden Sie unter www.goodbrand.com