Einladung zur Eröffnung der greenEXPO13 mit BM Berlakovich, Nobelpreisträgerin Betty Williams, Klaus Heidegger am 19.04.13

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Eröffnung der greenEXPO13, der großen Umwelt-, Technologie- und Green Lifestyle-Messe, morgen, Freitag, 19. April 2013, um 10.30 Uhr im Beisein von Umweltminister DI Niki Berlakovich, Friedensnobelpreisträgerin Betty Williams, Klaus Heidegger, Mag. Andras Lohner (Geschäfstführer Lohnerwerke), "Miss Earth Austria 2012" Sandra Seidl & "Miss Earth Austria 2011" Lisa Hanakamp und Dir. Johann Jungreithmair (Reed Messe Wien) in die Messe Wien ein (Halle A). Moderation: Reinhard Jesionek.

- Aussteller aus sieben Ländern bei der Umwelt-, Technologie- und Green Lifestyle-Messe

- Das erste Elektroauto der Welt, der Lohner-Porsche von 1899, ist ebenso zu sehen wie futuristische E-Boote und Solarinseln

- Österreich-Premiere des Tesla Model S, Weltpremiere des Lohner- Rollers und der neue Renault ZOE Z.E. erstmals zum Testfahren

- Österreichs beste Köche von Wini Brugger bis Christian Petz kochen in eigenen Shows mit Bio- und regionalen Produkten

- Prominente Gäste von Lilian Klebow, Klaus Heidegger, Alexander Wussow, Gabriela Benesch bis Heather Mills zu Gast auf der TALKING GREEN-Bühne - moderiert von Dieter Chmelar, Reinhard Jesionek und Carolyn Aigner

- In täglichen Eco Fashion Shows zeigen die Earth Models, wie sexy Öko-Mode sein kann, dazu gibt es die große "Miss Earth 2013"-Wahl am 20. April

- 1.280 SchülerInnen erfahren bei der KONFERENZ DER KINDER am Freitag, 19. April, alles über Klima- und Umweltschutz

- Green jobs day mit großem Programm des Lebensministeriums

Infos zur greenEXPO13:

19.-21. April 2013, täglich von 10-18 Uhr

Eintritt: EUR 8 (für Erwachsene), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei

Karten sind vor Ort an den Veranstaltungstagen an den Kassen erhältlich.

Veranstalter & Gesamtorganisation: PRIMA VISTA Media & Consulting GmbH

Powered by Reed Exhibitions

Weitere Informationen und das genaue Programm ist online unter www.greenexpo.com zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

PRIMA VISTA Media & Consulting GmbH (Veranstalter)

Tel. (01) 522 34 23



Georg Kindel

(Tel. 0664 123 38 00), gk @ prima-vista.cc



Romana Helcmanovsky

(Tel. 01 522 34 23), rh @ prima-vista.cc