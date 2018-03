Mit Mag. Clemens Bauer, der als Mezzanin Partner fungiert, wird nun die Expertise im Bereich der Konsumgüter ausgeweitet

Wien (OTS) - Mag. Clemens Bauer bringt langjährige internationale Erfahrung in der Vermarktung von Konsumgütern mit. Der studierte Betriebswirt ist ein ausgewiesener FMCG-Spezialist und war zuletzt als Geschäftsführer bei Baumax international für eine Division in Österreich und CEE zuständig, wo er die konsequente Orientierung an dem Kunden vorangetrieben hat. Davor hat er als Mitglied der Geschäftsleitung bei 3M Innovationen wie Post-it und Scotch ausgebaut. Bei Henkel hat er in unterschiedlichen Marketing und Vertriebsfunktionen in Österreich Deutschland und der Schweiz gearbeitet.

"Die Berufung zum Mezzanin-Partner der GCP ist nicht nur eine große Freude, sondern ich kann hier aktiv bei der strategischen sowie operativen Neuausrichtung von FMCG Unternehmen mitwirken. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen bei der GCP Gruppe und im speziellen bei den Mezzanine-Investments einbringen", sagt Clemens Bauer. "Wir haben Herrn Bauer als sehr erfahrenen und analytisch denkenden Manager kennengelernt und freuen uns über die Expertise dieses Wachstumsunternehmers mit speziellen Kenntnissen in der für GCP interessanten Branche Konsumgüter" ergänzt Oliver Grabherr, GCP Vorstand.

Mag. Clemens Bauer wird bei den GMP Gamma MezzoPreneurs als Mezzanin-Partner mit Spezialisierung Konsumgüter Investments diesen Bereich begleitend unterstützen.

Über GCP gamma capital partners

GCP GAMMA CAPITL PARTNERS (GCP) ist eine der aktivsten Wachstumsfinanzierungsgesellschaften in Österreich und dem deutschsprachigen Raum. 2002 gegründet, verwaltet bzw. berät GCP Investitionskapital von mehr als Euro90 Mio. in zwei Venture-Capital-Fonds sowie einen 2008 gestarteten Mezzanine-Fonds GMP Gamma MezzoPreneurs I und den GCP-Fund-of-Funds GIC Gamma Invest Corporation AG.

GCP ist auf Eigenkapital- und eigenkapitalnahe Finanzierungen (Venture Capital und Mezzanine) von technologieorientierten und familiengeführten KMU-Wachstumsunternehmen spezialisiert. Zu den Investoren zählen führende österreichische Finanzinstitutionen sowie private Anleger, Unternehmer und namhafte Stiftungen.

