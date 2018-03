EANS-Adhoc: ACRON HELVETIA VII Immobilien AG / Tickersymbol AHGN / Valor 4.981.363/ Jahresergebnis und Mutation im Verwaltungsrat

Jahresergebnis:

Die ACRON HELVETIA VII Immobilien AG erzielte im Geschäftsjahr

2012 einen Jahresgewinn nach Swiss GAAP FER von CHF 6'800'945 (Vorjahr: CHF 5'585'873). Diese erfreuliche Steigerung konnte zum einen durch einen, im Vergleich zum Ende 2011 um CHF 3'840'000 höheren Marktwert für die Liegenschaft Portikon erreicht werden. Zum anderen trugen Erlöse von insgesamt CHF 850'000 aus dem Verkauf einer Dienstbarkeit (Verzicht auf Baubeschränkung und Gewährung eines Fuss- und Notwegrechts zugunsten der Nachbarliegenschaft) dazu bei. Dem Bewertungsgewinn und dem Verkaufserlös standen höhere latente Ertragssteuern (CHF 1'161'537) sowie ein ordentlicher Steueraufwand von CHF 1'774'382 gegenüber, welcher hauptsächlich durch die Aufwertung der Liegenschaft im handelsrechtlichen Abschluss ausgelöst wurde.

Die Mieteinnahmen für das Geschäftsjahr 2012 betrugen rund CHF 7'893'000. Sie lagen damit auf Vorjahresniveau und wurden fristgerecht und budgetgemäss vereinnahmt. Das Finanzergebnis lag in 2012 mit rund CHF -2 220 000 leicht unter dem Vorjahr.

Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 31. Dezember 2012 bei CHF 116.10 pro Aktie, was einer Steigerung von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Jahresabschluss 2012 der Gesellschaft wurde, statt bisher nach ,,Kern-FER", erstmals nach gesamt ,,Swiss GAAP FER" erstellt. Durch die Berücksichtigung der zusätzlichen Vorschriften wird die Vergleichbarkeit und Transparenz der Jahresrechnung nochmals erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vorschlagen eine prognosegemässe Ausschüttung von CHF 6.25 pro Aktie vorzunehmen. Die Auszahlung soll durch eine Nennwertreduktion von insgesamt CHF 3 437 500 erfolgen.

Verwaltungsrat:

Der Vizepräsident des Verwaltungsrats, Josip Mastelic, hat seine Demission als Vizepräsident auf das Datum der Generalversammlung eingereicht. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Mastelic für seinen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.

Als Ersatz für Herrn Mastelic schlägt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2013 Herrn Roger Zürcher, von Speicher AR, in Niederrohrdorf zur Wahl in den Verwaltungsrat für die verbleibende Amtszeit von einem Jahr vor. Herr Zürcher ist seit August 2011 bei der AXA Investment Managers AG tätig.

Die ACRON HELVETIA VII Immobilien AG ist Eigentümerin der siebengeschossigen und voll vermieteten Büroimmobilie Portikon am Standort Glattpark in Zürich-Opfikon. Die beiden Hauptmieter Baxter Healthcare S.A. und Takeda Pharmaceuticals International GmbH sind in der Pharma- / Healthcare Branche tätig und mieten zusammen ca. 90 % der zur Verfügung stehenden Mietfläche bis 2019. Portikon ist eine der grössten Immobilien der Schweiz, die nach Schweizer Minergie-P®-Standard, vergleichbar dem Passivhaus-Standard, konzipiert und gebaut sind. Das Management der Gesellschaft obliegt der ACRON AG, Zürich.

ACRON ist eine auf Immobilien spezialisierte Investment-Manufaktur, die ihren Kunden innovative Produkte und internationales Know-how bietet. Als Familienunternehmen bündelt ACRON Firmenkapital und Entscheidungsgewalt in einer Hand. Dies gewährleistet Kontinuität im Management und langfristiges Engagement der Führungskräfte. Das Investitionsmodell «One asset - one company» gewährt dem Investor Transparenz - nicht nur für seine Investitionsentscheidung, sondern während der gesamten Laufzeit seines Investments. Weitere Informationen finden Sie unter: www.acron.ch.

