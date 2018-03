Enterprise Rent-A-Car: Partnerschaft mit Megadrive Autovermietung in Österreich, Ungarn und der Slowakei

London (ots) - Im Zuge des Ausbaus seines schnell wachsenden Filial-Netzwerks in Europa hat Enterprise Rent-A-Car die Megadrive Autovermietung GmbH als Franchise-Partner für die Märkte Österreich, Ungarn und die Slowakei gewählt. Die entsprechenden Standorte an wichtigen Flughäfen und in Ballungszentren werden im Laufe des Jahres eröffnet.

Mit einem Netz bestehend aus eigenen Filialen und Franchise-Standorten ist die Marke Enterprise Rent-A-Car somit in 23 Ländern in Europa vertreten. Insgesamt repräsentieren diese Länder über 90 Prozent des europäischen Mietwagenmarktes.

Österreich gehört zu den wichtigsten Zielregionen für Privat- und Geschäftsreisen in Europa. Ungarn und die Slowakei hingegen sind aufstrebende europäische Märkte, die sowohl vom wachsenden Tourismus als auch von ausländischen Investitionen profitieren. Diese drei Märkte ergänzen die Präsenz von Enterprise Rent-A-Car in Zentraleuropa. Bisher ist das Unternehmen mit eigenen Standorten im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien sowie über Franchise-Vereinbarungen in Süd- und Osteuropa vertreten.

Die seit 2008 von der CarPartner Leasing GmbH betriebene Megadrive Autovermietung GmbH verfügt über zwölf Standorte in Österreich, zwei Filialen in Ungarn und vier Stationen in der Slowakei und deckt damit die wichtigsten Flughäfen und Ballungszentren ab. Karlheinz Wiener, Geschäftsführer von Megadrive, betont: "Wir sind sehr stolz, von Enterprise Rent-A-Car als Partner für Österreich, Ungarn und die Slowakei ausgewählt worden zu sein. Enterprise ist bekannt für seinen hohen Anspruch an den Kundenservice und sein starkes Management. Daher freuen wir uns sehr darauf, den Kunden in diesen Regionen zukünftig gemeinsam ein einzigartiges Service-Angebot bieten zu können. Der expansionsorientierte Ansatz von Enterprise bietet zudem das Potenzial, diese Geschäftsbeziehung weiter auszubauen, sobald sich neue Wachstumsmöglichkeiten ergeben."

Peter A. Smith, Vice President Global Franchising bei Enterprise Rent-A-Car, ergänzt: "Wir sind begeistert von der Offenheit gegenüber Kooperationen, auf die wir in Europa stoßen. Die Zusammenarbeit mit starken und unabhängigen Unternehmen wie Megadrive ist ein essenzieller Bestandteil der Strategie, unser Netzwerk in Europa erfolgreich weiter auszubauen. Zusammen mit unseren eigenen Standorten tragen die Franchise-Partner dazu bei, dass wir bereits jetzt Zugang zu über 90 Prozent des europäischen Mietwagenmarktes haben. Dabei profitieren wir besonders von der jeweiligen Marktkenntnis unserer Partner und dem großen Engagement, das ihre Mitarbeiter täglich zeigen. Die bisherige Zusammenarbeit mit Megadrive hat uns sehr dabei geholfen, ein Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen von europäischen Reisenden in diesen sehr unterschiedlichen Regionen zu entwickeln. Darauf reagieren wir mit einem entsprechenden Service-Angebot und erweitern darüber hinaus die Auswahl für die Kunden."

Über Enterprise Rent-A-Car:

1957 gegründet gehört Enterprise Rent-A-Car heute als Marke des weltweit größten Autovermieters Enterprise Holdings (St.Louis, USA) mit mehr als 7.000 Standorten und 75.000 Mitarbeitern in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien zu den internationalen Marktführern der Branche.

Neben den eigenen Standorten erweitert Enterprise seine weltweite Präsenz an Flughäfen und in wichtigen Ballungszentren kontinuierlich durch Franchise-Vereinbarungen und Partnerschaften mit unabhängigen lokalen Anbietern, wie z.B. in Portugal, Italien, Griechenland, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Brasilien und China.

In Deutschland hat sich Enterprise Rent-A-Car auf das Firmenkunden-und Ersatzwagengeschäft spezialisiert, bietet aber auch für private Anmietungen attraktive Tages- und Wochenendangebote. Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 190 Standorte mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen zu Enterprise Rent-A-Car gibt es unter www.enterprise.de.

Über Megadrive Autovermietung:

Die Megadrive Autovermietung GmbH wird seit Oktober 2008 von der CarPartner Leasing GmbH betrieben. Seitdem steht das Unternehmen unter der Leitung von Geschäftsführer Karlheinz Wiener und erfüllt mit einem qualitativ hochwertigen Angebot und ausgezeichnetem Kundenservice die Erwartungen nationaler sowie internationaler Kunden.

