POWER HORSE Energy Drinks mit Rekordergebnis

Linz (OTS) - Nach vorläufigen Zahlen des letzten Geschäftsjahres hat die 2004 gegründete POWER HORSE Gruppe erneut Rekorde beim Absatz, Umsatz als auch beim EBIT erzielt.

Die beiden Geschäftsführer Thomas Königsbauer und Horst Populorum blicken auf das mit Abstand beste Jahresergebnis in der Unternehmensgeschichte zurück. POWER HORSE ist damit erneut das ertragsstärkste Unternehmen in der Vitalisgruppe, zu der neben der S. Spitz GmbH auch die Gasteiner Mineralwasser GmbH gehört.

"Wir liegen mit den Absätzen deutlich über der eigenen, bereits sehr ambitionierten Fünfjahresplanung. Was den Umsatz pro Mitarbeiter oder die Umsatzrendite betrifft dürften wir deutlich vor unserem Mitbewerber aus Fuschl liegen", so Thomas Königsbauer. "Vor fünf Jahren wurde POWER HORSE noch als Problemfall in der Vitalisgruppe gesehen. Durch hohe zweistellige Zuwachsraten und Jahresergebnisse im oberen siebenstelligen Bereich hat sich POWER HORSE mittlerweile zum ertragsstärksten Unternehmen der Gruppe entwickelt. Neben der Muttergesellschaft Vitalis Food profitieren Kunden, Mitarbeiter, Kreditgeber und auch Vorlieferanten: "unsere Kunden sind äußerst zufrieden, da bei ihnen die Umsätze mit POWER HORSE stärker gestiegen sind als der Gesamtmarkt," bestätigt auch Finanzgeschäftsführer Horst Populorum.

Die Mitarbeiterzahl hat sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt und die Arbeitsplätze kann man aufgrund der guten Entwicklungslage daher auch als sicher und krisenresistent bezeichnen. Verbindlichkeiten gibt es so gut wie keine mehr, da die Eigenkapitalquote sich in Richtung 100 % bewegt.

Auch die Abfüller machen mit POWER HORSE gute Geschäfte. Dazu zählt u.a. die Schwestergesellschaft Spitz, die einen erheblichen Teil abfüllt und damit von selbst von der POWER HORSE Erfolgswelle profitiert.

