Leitner: Niederösterreich hat einen großen Menschen verloren

Weg vorgegeben, der uns bis heute erfolgreich begleitet

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Niederösterreich hat einen großen Menschen verloren, der nicht nur in den Geschichtsbüchern und in unseren Erinnerungen präsent bleiben wird. Siegfried Ludwig ergriff Chancen, auch wenn die Rahmenbedingungen damals nicht allzu sicher erschienen wie im Fall der Volksbefragung zu einer eigenen Landeshauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gaben ihm recht, heute feiern wir regelmäßig seine damalige Entscheidung und viele andere Weichenstellungen unter seiner Verantwortung als Landeshauptmann von Niederösterreich. Er hat in vielen Belangen einen Weg vorgegeben, der uns bis heute begleitet", so LHStv. Dr. Sepp Leitner, der der Familie Ludwig sein Mitgefühl ausdrückt.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at