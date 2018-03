15 Jahre BMÖ-Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik in Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Festaktes im Haus der Industrie am 27. Mai begeht der BMÖ-Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik in Österreich sein 15-jähriges Bestandsjubiläum.

Der BMÖ gilt als die Fachorganisation für Fragen des industriellen Einkaufsmanagements in Österreich und zählt führenden Leitunternehmen in Österreich zu seinen Mitgliedern. Im Rahmen seiner internationalen Kontakte und des österreichweiten Netzwerkes bietet er Mitgliedern umfangreiche Unterstützung in der praktischen Beschaffungstätigkeit. Sein Ausbildungsprogramm - von den Certified Expert-Lehrgängen - bis zum MBA-Programm gilt als führend im deutschen Sprachraum und wird von den Unternehmen gerne in Anspruch genommen.

Als Festredner für den 27. Mai konnten neben Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Mag. Otto Lindner, langjähriger Vorstandsvorsitzender von VW de Mexico, Prof. Michael Zeuch, einer der herausragenden Wissenschaftler im Supply Chain Management, Prof. Dr. Johann Günther von der Donau-Universität Krems und Dr. Harald Steindl von der WKO, gewonnen werden.

Datum: 27.5.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

BMÖ-Bundesgeschäftstelle

Mag. Julia Wolfmayr-Berger

+43 1 367 93 52

wolfmayr @ bmoe.at