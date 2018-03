Weichenstellung im Team Stronach Niederösterreich

Landtagsklub steht, Gerald Zelina wird Bundesrat

Wien (OTS) - Das Team Stronach hat nach der erfolgreichen Landtagswahl in Niederösterreich nun die letzten Personalentscheidungen beschlossen. Elisabeth Kaufmann-Bruckberger wird als Landesrätin in die Landesregierung einziehen, Klubchef im Landtag wird wie bereits angekündigt Walter Laki. Als fünfter Abgeordneter wird, neben Landesobmann Ernest Gabmann jun., Herbert Machacek und Gabriele Gimborn, nun Walter Naderer im niederösterreichischen Landtag sitzen. In den Bundesrat wird Gerald Zelina entsendet. Parteichef Frank Stronach hofft, "dass das Team in Niederösterreich eine gute und faire Politik für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher machen wird."

