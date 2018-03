Starke Interessenvertretung der heimischen PR-Branche: PRVA und PR Quality Austria mit gemeinsamer internationaler Arbeit

Wien (OTS) - Der heimische PR-Branchenverband PRVA und die Organisation der qualitätszertifizierten PR-Agenturen Österreichs, PR Quality Austria (PRQA), legen ihre internationalen Aktivitäten zusammen. Damit soll die internationale Vernetzung und Interessenvertretung der österreichischen PR-Branche gestärkt werden.

Bislang waren nur die 13 Mitgliedsagenturen von PR Quality Austria auch Mitglieder im Weltdachverband der PR-Agenturen, der International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Nach Beschluss der zuständigen Gremien in Österreich und am ICCO-Sitz in London, haben nun alle insgesamt 74 Mitgliedsagenturen von PRVA und PRQA auch Mitgliedsstatus im Welt-Agenturverband erhalten.

Die Vertretung der österreichischen PR-Branche in der ICCO nimmt Jürgen H. Gangoly, Vorstandsmitglied von PRQA und PRVA und Geschäftsführer der Wiener PR-Agentur Skills, wahr.

Gangoly: "Durch die Zusammenlegung der internationalen Aktivitäten von PRQA und PRVA arbeiten wir effizienter und werden schlagkräftiger. Wir können den Anliegen der österreichischen PR-Branche besser Gehör verschaffen und Entscheidungen auf internationaler Ebene stärker beeinflussen. Alle heimischen PR-Agenturen profitieren davon. Denn in der ICCO treffen sich nicht nur die weltweit führenden PR-Experten, dort werden auch bei uns gültige Qualitätsstandards, Ehrenkodizes und Ausbildungsschwerpunkte entwickelt und festgelegt."

Weiters profitieren die Mitgliedsagenturen von PR Quality Austria und PRVA sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun gemeinsam vom Zugang zu internationalen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Case-Studies und einem Netzwerk aus PR-Experten aus der ganzen Welt.

Interessen der PR-Branche gegenüber EU stärker vertreten Gangoly: "Wir möchten uns in den nächsten Monaten besonders dafür einsetzen, die Interessenvertretung der PR-Branche bei den EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg zu verbessern. In der auch auf EU-Ebene geführten Diskussion rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen für Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying, Medientransparenz etc., muss die Stimme der PR-Branche stärker wahrgenommen werden. Nur so können das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld für Agenturen und unsere Mitarbeiter langfristig abgesichert werden."

Dazu Francis Ingham, ICCO Executive Director: "Wir freuen uns, dass via PR Quality Austria und PRVA nun praktisch alle relevanten österreichischen PR-Agenturen in der ICCO vertreten sind und damit auch unsere Organisation weiter stärken. Das ist ein überwältigender Vertrauensbeweis eines etablierten und stetig wachsenden PR-Marktes in die Arbeit der ICCO."

PRVA

Der Public Relations Verband Austria ist der größte unabhängige Kommunikationsverband Österreichs. Mitglieder sind rund 750 PR-Fachleute aus Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Gebietskörperschaften und der Politik, davon 74 PR-Agenturen und knapp 100 Newcomer (prNa). Ziel des PRVA ist neben der Interessenvertretung seiner Mitglieder die fachlich fundierte Aus- und Weiterbildung sowie die laufende qualitative Weiterentwicklung der Branche. Die Mitglieder sind zur Einhaltung des PRVA-Ehrenkodex und des Athener Codex verpflichtet. www.prva.at

PRQA

Derzeit sind in Österreich folgende PR-Agenturen CMS zertifiziert: asoluto, communication matters, comm:unications, comunicative, currycom, Gassner & Hluma, Grayling Austria, ikp PR und Lobbying, P.R.I.M.A. Public Relations, P8 hofherr, senft & partner, SVWP Kommunikationsmanagement und The Skills Group.

1997 in Großbritannien entwickelt, wird CMS inzwischen vom internationalen Dachverband International Communications Consultancy Organisation (ICCO) allen Mitgliedern zur Implementierung empfohlen. In 17 Ländern, darunter USA, Großbritannien, Schweiz, Tschechien und den Beneluxstaaten, wird eine CMS Zertifizierung bereits als verbindliche Grundlage für die Mitgliedschaft in einem PR-Verband verlangt.

