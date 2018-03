APA und Bank Austria laden zu Beteiligung an "Writing for CEE 2013" ein

Journalistenpreis zum 10. Mal ausgeschrieben - Einreichungen bis 31. Juli möglich

Wien (OTS) - Bereits zum 10. Mal wird 2013 der mit 5.000 Euro dotierte europäische Journalistenpreis "Writing for CEE" ausgeschrieben. Journalisten und Journalistinnen aus allen Teilen Europas - auch aus Nordeuropa, Südosteuropa und den GUS-Staaten -sind eingeladen, sich mit ihren Arbeiten im Jubiläumsjahr zu beteiligen.

Der Award ist kein EU-Preis und auch kein Spezialpreis für Themen Mitteleuropas oder Mittelosteuropas. "Wir laden ausdrücklich alle europäischen Journalistinnen und Journalisten zur Teilnahme ein", betont Juryvorsitzender Ambros Kindel. Die eingereichten Arbeiten sollen das Leben in Europa, die Hoffnungen, Sorgen und Wünsche der Menschen thematisieren und zur Annäherung der Nationen sowie zur Überwindung von Vorurteilen beitragen.

In die Liste der Preisträger haben sich bisher der tschechische Journalist Lubos Palata (2004), die bulgarische Schriftstellerin Diana Ivanova (2005), der bosnische Journalist Sefik Dautbegovic (2006), der österreichische Schriftsteller Martin Leidenfrost (2007), die in Griechenland geborene und in Deutschland aufgewachsene Radiojournalistin Anna Koktsidou (2008), der österreichische Journalist Florian Klenk (2009), die in Italien lebende bosniakische Autorin Azra Nuhefendic (2010) die slowenische Journalistin und Fotografin Meta Krese (2011) und der tschechische Journalist Martin Ehl (2012) eingetragen.

Prominente Ehrengäste waren die verstorbene DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, der tschechische Ex-Außenminister Jiri Dienstbier, der frühere slowenische Präsident Milan Kucan, der legendäre deutsche Langzeitaußenminister Hans-Dietrich Genscher und der ehemalige Hohe Repräsentant der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina und heutige österreichische OECD-Botschafter Wolfgang Petritsch.

Mitglieder der in wechselnder Zusammensetzung tagenden Jury sind neben dem Preisträger oder der Preisträgerin des Vorjahres der slowakische Publizist Michael Berko, die bulgarische Schriftstellerin Janina Dragostinova, die Kommunikationsberaterin Ildiko Füredi-Kolarik, die polnischen Journalisten Igor Janke und Pawel Bravo, der CEE-Pressesprecher der UniCredit Bank Austria Tiemon Kiesenhofer, der Jurysprecher und Kommunikationsexperte Ambros Kindel, der tschechische Kommunikationswissenschaftler Milan Smid sowie die ungarische Radio-Journalistin Julia Varadi.

Bis 31. Juli 2013 können Beiträge eingereicht werden, die nach dem 1. August 2012 publiziert wurden. Transkripte von Radio-, TV- und Online-Beiträgen sind ebenfalls willkommen. Der Preisträger oder die Preisträgerin wird im November 2013 im Rahmen einer Festveranstaltung in Wien bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Für die Einreichung erforderlich sind der Beitrag in der Originalsprache, eine Übersetzung ins Englische sowie ein Lebenslauf des Autors/der Autorin. Weitere Informationen sowie das Einreichformular können im Internet unter www.apa.at/cee-award abgerufen werden.

