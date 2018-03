Kornspitz-Erfinder setzt personelles Signal: Mayr und Mayer erweitern backaldrin-Geschäftsleitung

Asten (OTS) - Der oberösterreichische Familienbetrieb backaldrin The Kornspitz Company erweitert seine Geschäftsleitung um Martin Mayr und Wolfgang Mayer. Beide erhalten zudem Einzelprokura.

Der Backmittel-Hersteller aus Asten setzt mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2013/2014 ein personelles Zeichen und bestellt mit Mag. Martin Mayr und Mag. Wolfgang Mayer zwei neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Mayr und Mayer erhalten zudem die Einzelprokura.

"Wir wollen ein positives Signal für Kunden und Mitarbeiter setzen. Perspektive und klare Strukturen beginnen in der Führungsebene eines Unternehmens und sind äußerst wichtig - sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden", sagt backaldrin-Eigentümer und Kornspitz(R)-Erfinder Peter Augendopler.

In ihren bisherigen Funktionen als Assistenten der Geschäftsführung waren der 37-jährige Martin Mayr für die Bereiche Finanzen und Einkauf verantwortlich, der 37-jährige Wolfgang Mayer für die gesamte Unternehmens-Kommunikation und Sponsoring.

backaldrin, weithin als Erfinder des Kornspitz(R) bekannt, ist der führende Backgrundstoffhersteller in Österreich und in mehr als 90 Ländern erfolgreich tätig. Das 1964 gegründete Familienunternehmen stellt mehr als 400 Backmittel sowie Backgrundstoffe für Brot, Gebäck und Feine Backwaren her. Von der Firmenzentrale in Asten aus werden backaldrin-Produkte in alle Welt exportiert. Im Jahr 2006 wurde in Jordanien eine zweite Produktionsstätte in Betrieb genommen, die den arabischen Raum und afrikanische Länder bedient. backaldrin beschäftigt etwa 680 Mitarbeiter. Kornspitz(R) ist eine Marke von backaldrin und das erfolgreichste Markengebäck Europas.

