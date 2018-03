AK Inserate-Auswertung: Mietennepp - Ungerechtfertigte Aufschläge bei Altbau-Mietwohnungen!

Wien (OTS) - Befristete Mietwohnungen sind um mehr als drei Viertel teurer, als erlaubt, unbe-fristete um ein Drittel: Das zeigt eine AK Auswertung von 150 Inseraten von Wiener Altbauwohnungen. "Die enormen Aufschläge zum Mietzins sind durch nichts zu rechtfertigen", sagt Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Konsumentenpolitik. "Ein Durchschnitts-Arbeitnehmer mit einer befristeten Wohnung arbeitet gute zwei Monate im Jahr nur für das, was der Vermieter zu viel einstreift." Das undurchschaubare Richtwertmietsystem muss dringend reformiert werden: klare Miet-Obergrenzen und weniger Befristungen, verlangt die AK.

Die AK hat 150 Immobilien-Inserate in Wien unter die Lupe genommen - die Altbau-Mieten von 85 unbefristeten und 65 befristeten Verträgen. Der gesetzliche Richtwert in Wien für eine durchschnittliche Altbauwohnung liegt bei 5,16 Euro pro Quadratmeter. Wird befristet, sind es 3,87 Euro pro Quadratmeter, da 25 Prozent abgezogen werden müssen. Anhand der Lage und der in den Inseraten genannten Merkmale, etwa, ob es einen Lift gibt, oder in welchem Stockwerk die Wohnung liegt, wurden die zulässigen Zuschläge berücksichtigt. Auf dieser Basis wurde ein zulässiger Richtwertmietzins ermittelt.

Das Ergebnis: Im Durchschnitt lagen die zulässigen Nettomietzinse bei 6,11 Euro pro Quadratmeter für die unbefristeten Wohnungen, bei 4,58 Euro pro Quadratmeter für die befristeten. Tatsächlich verlangt wurden im Schnitt 8,07 (unbefristet) pro Quadratmeter bzw. 8,30 Euro pro Quadratmeter (befristet). "Das bedeutet bei unbefristeten Wohnungen einen Aufschlag von durchschnittlich 32 Prozent und bei befristeten gar einen satten Aufschlag von im Schnitt 82 Prozent", so Zgubic.

Das Netto-Durchschnitts-Einkommen eines unselbstständigen Beschäftigten beträgt etwas mehr als 1.500 Euro. So liefert bei einem befristeten Mietvertrag der durchschnittli-che Arbeitnehmer gute zwei Monats-Nettolöhne im Jahr an seinen Vermieter ab, die die-sem eigentlich nicht zustehen.

Was die Vermieter draufschlagen - was die Mieter zu viel zahlen (für eine Durch-schnittswohnung mit 77 Quadratmeter)

zulässiger Richtwertmietzins unbefristet pro m2 6,11 Euro Nettoangebotszins unbefristet pro m2 laut Inserate 8,07 Euro Differenz pro m2 1,96 Euro Überhöhte Miete pro Monat 150,92 Euro Überhöhte Miete pro Jahr 1811,04 Euro zulässiger Richtwertmietzins befristet pro m2 4,58 Euro Nettoangebotszins befristet pro m2 laut Inserate 8,30 Euro Differenz pro m2 3,72 Euro Überhöhte Miete pro Monat 286,44 Euro Überhöhte Miete pro Jahr 3437,28 Euro

