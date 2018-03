ORF III mit "Artist in Residence" Anahita Razmi, Erika und Ignaz Pluhar im Gespräch und Medizin-Schwerpunkt bei "erLesen"

16. April

Wien (OTS) - Innovative Fernsehkunst von jungen Kunstschaffenden: Mit der jungen Programmleiste "Artist in Residence" zeigt ORF III Kultur und Information einmal monatlich ausgewählte Werke aufstrebender Künstlerinnen und Künstler, die sich einen Monat lang mit dem Thema Fernsehen innovativ und kreativ auseinandergesetzt haben. Die deutsch-iranische Künstlerin Anahita Razmi präsentiert am Dienstag, dem 16. April 2013, ihr Projekt "Replays/Replace" ab 10.00 Uhr über den ganzen ORF-III-Sendetag verteilt in den Programmnähten. Dafür ließ sie ORF-Moderatorinnen und -moderatoren in wohlbekannten Studiosettings ein künstlerisches Manifest aus dem Jahre 1952 verlesen, in dem das Fernsehen als Mittel zur Erneuerung der Kunst beschrieben wird. Ursprünglich von den Spezialisten im italienischen Fernsehen der 50er Jahre ausgestrahlt, existiert von der Sendung heute keine Aufzeichnung mehr - Anahita Razmi bemüht sich nun, 60 Jahre später, um eine Neuinszenierung in zeitgenössischem Kontext.

Im ORF-III-Vorabend um 19.45 Uhr begrüßt ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr die österreichische Künstlerin Erika Pluhar und deren 28-jährigen Enkelsohn Ignaz Pluhar, der in diesem Frühjahr unter der Regie seiner Großmutter für den ORF-Film "Laguna" vor der Kamera steht. Im ORF-III-Künstlergespräch erzählen sie über ihren ersten gemeinsamen Film "Sahara in mir" und sprechen über Rassismus im Alltag.

Krimibestsellerautor Veit Heinichen, Profiler Thomas Müller und der Mediziner Günther Loewit sind im Hauptabend zu Gast in Heinz Sichrovskys Bücher- und Kultursendung "erLesen". "Wie viel Medizin überlebt der Mensch?" hinterfragt Autor und Mediziner Günther Loewit in seinem aktuellen Buch; mehr als 30 Milliarden Euro fließen jährlich in Österreichs Gesundheitssektor und dennoch werden zunehmend mehr Menschen krank, kritisiert Marcheggs Stadtarzt. Erfolgskrimiautor Veit Heinichen spricht über sein neues Werk "Im eigenen Schatten", in dem das Thema des illegalen Medikamentenhandels aufgegriffen wird. Wodurch Menschen zu Mördern werden und was hinter psychischen Krankheiten steckt, verrät Profiler Thomas Müller.

Helmuth Vavra, kreativer Kopf und Produzent des Erfolgsduos "Heilbutt & Rosen", präsentiert um 21.05 Uhr auf der Bühne der "Hyundai Kabarett-Tage" sein Programm "Vavras Bettgeschichten" - diese Bettgeschichten beziehen sich jedoch nicht ausschließlich auf Aktivitäten in der Horizontalen, denn Vavra unterzieht unseren täglichen Begleiter, das Bett, einer viel umfassenderen satirisch-empirischen Betrachtung.

Bettgeschichten sind im ORF-III-Spätabend wiederum Anlass für eine Ehekrise: Mit "Wild about Harry" zeigt ORF III Kultur und Information um 22.00 Uhr, im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film", das Schicksal eines arroganten und notorisch untreuen Fernsehkochs, dessen Frau die Scheidung einreichen will. Ein Unfall ändert alles, denn erwacht aus dem Koma, kann sich der Mann an die vergangenen 25 Jahre nicht mehr erinnern und beginnt noch einmal von vorn. Eine britisch-deutsch-irisch-dänische Komödie aus dem Jahr 2008 von Declan Lowney mit einem glänzenden Brendan Gleeson, Amanda Donohoe und James Nesbitt in den Hauptrollen.

