Berufe mit Zukunft beim green jobs day

Lebensministerium und green jobs Austria bieten Jugendlichen Berufsinformation und Orientierung im Umweltbereich

Wien (OTS) - Zur Berufsorientierung für Kinder und Jugendliche veranstaltet das Lebensministerium gemeinsam mit green jobs Austria am 19. April 2013 erstmals den green jobs day in der Messe Wien. Die Veranstaltung findet im Rahmen der greenEXPO 2013, einer internationalen Umwelt-, Technologie,- und Green-Lifestyle-Messe statt. "Die Umweltbranche ist einer unserer größten Wachstumsmärkte, der mit vielen neuen green jobs gerade jungen Menschen eine zukunftssichere Perspektive am Arbeitsmarkt eröffnet. Ich will, dass unsere Jugendlichen die Herausforderungen im Umwelt- und Klimaschutz nicht als Bürde, sondern als die berufliche Chance schlechthin begreifen", so Umweltminister Niki Berlakovich.

Im Rahmen des green jobs day können sich junge Menschen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Umweltsektor informieren, um eine Orientierung bei der Bildungs- und Berufswahl zu bekommen. "Unsere Erfahrungen, die wir im Zuge von Berufsorientierungsmessen gewonnen haben, zeigen uns, dass bei Personen die vor der Berufswahl stehen ein anhaltendes Interesse für den Umweltwirtschaftsbereich zu verzeichnen ist. In diesem Zusammenhang versteht sich der green jobs day als Aktionstag, an dem junge Menschen einen Einblick in verschiedene Berufsfeldern im green job Bereich erhalten", erklärt Mag. Florian Beer, Geschäftsführer von green jobs Austria.

Schulklassen konnten sich im Vorfeld für den 19. April für die Teilnahme an drei green job-Erlebnisstationen anmelden. Dort werden den TeilnehmerInnen mit Hilfe von spielerischen Aktivitäten ausgewählte Berufsfelder präsentiert. Für MessebesucherInnen die an den anderen beiden Messetagen von 20.-21. April die greenEXPO besuchen, stehen die drei Stationen ebenfalls zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es an allen drei Tagen allgemeine Informationen zu umweltrelevanten Themen und Beschäftigung von green jobs Austria, dem Österreichischen Umweltzeichen und der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP.

TERMIN

Freitag, 19. April bis Sonntag, 21. April 2013

Allgemeine Ausstellungsöffnungszeiten: 10.00 bis 18.00 Uhr

ORT

Messe Wien, Messeplatz 1, A-1020 Wien

EINTRITT

Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei

Erwachsene: EUR 8

Über green jobs Austria:

green jobs Austria, die Plattform für Umwelttechnologie, Qualifikation und Berufe, unterstützt mit ihren Aktivitäten die Umsetzung des vom Lebensministerium entwickelten Masterplan green jobs. Mit der Schwerpunktsetzung auf drei Kernbereiche - green skills, green tech und green jobs - trägt green jobs Austria dazu bei, die Potenziale für das Wachstum von Wirtschaft und Arbeitsplätzen im Einklang mit der Umwelt zu erschließen.

