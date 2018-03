Österreich sucht die Superbrands

Die internationale Organisation Suberbrands bewertet in Österreich vertretene Marken

Wien (OTS) - Die bereits in 88 Ländern weltweit erfolgreiche Markenbewertungs-Organisation ist nun auch in Österreich aktiv. 1995 in London gegründet bewertet das internationale Netzwerk Superbrands Unternehmens- und Produkt-Marken nach verschiedenen Kriterien wie Stärke der Marke, Bekanntheitsgrad, Markentreue und Tradition.

Grundlage der Bewertung ist eine vom Superbrands Brand Council in Auftrag gegebene Marktstudie, die vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt wurde. Das Brand Council setzt sich aus Wirtschafts- und Kommunikationsexperten, beispielsweise der APA, der österreichischen Presseagentur, oder dem österreichischen Patentamt, zusammen.

András Wiszkidenszky, Geschäftsführer von Superbrands Austria, erklärt das Programm: "Die österreichischen Marken werden einem Bewertungsprozess unterzogen, der sowohl wirtschaftliche Kriterien als auch die Beliebtheitswerte der Bevölkerung beinhaltet. Die Marken, die dann mit dem Superbrands Titel ausgezeichnet worden sind, erhalten ein Zertifikat mit Siegel, das sie gemeinsam kostenfrei verwenden können."

Kronehit, Radatz, Handl Tyrol, clever, C&A, nehmen bereits am Programm teil. Auch andere Unternehmen werden eingeladen, am Superbrands Programm teilzunehmen, das diese hervorragenden Marken durch Forschungsprojekte und öffentliche Kampagnen in diversen Medien noch beliebter macht.

Weitere Informationen zu Superbrands: www.superbrands.at

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Cuny-Pierron

Textwirtschaft - Büro für PR, Blogs & Social Media

Tel.: 0664/41 650 32

E-Mail: pr @ textwirtschaft.at