Lupin Launches bringt Daysee(TM)-Pille zur Empfängnisverhütung auf US-Markt; Generikum der Seasonique®-Pille

Mumbai, Indien Und Baltimore (ots/PRNewswire) - Der Pharmakonzern Lupin Ltd. gab heute bekannt, seine Tochtergesellschaft Lupin Pharmaceuticals Inc. (zusammen Lupin) habe die endgültige Zulassung für die Daysee(TM)-Pille (Levonorgestrel und Ethinylestradiol-Tabletten, USP, 0,15 mg/0,03 mg und Ethinylestradiol-Tabletten, USP, 0,01 mg) von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) erhalten und kann nun ein Generikum der Seasonique Tablets(R) von Teva Branded Pharm. auf den Markt bringen. Lupin hat bereits mit der Auslieferung des Produkts begonnen.

Die Daysee(TM)-Pille von Lupin ist für die Empfängnisverhütung bei Frauen indiziert.

Die Daysee(TM)-Pille von Lupin (Levonorgestrel und Ethinylestradiol-Tabletten, USP, 0,15 mg/0,03 mg und Ethinylestradiol-Tabletten, USP, 0,01 mg) ist in Verpackungen für den Langzyklus erhältlich, von denen jede Tabletten für 13 Wochen enthält: 84 hellblaue Tabletten mit jeweils 0,15 mg Levonorgestrel und 0,03 mg Ethinylestradiol, und 7 senffarbige Tabletten mit je 0,01 mg Ethinylestradiol. Die hellblauen Tabletten sind runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung "LU" auf der einen und "V21" auf der anderen Seite. Die senffarbigen Tabletten sind runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung "LU" auf der einen und "V22" auf der anderen Seite.

Die Gesamtumsätze für Markenprodukte und Generika für das Produkt lagen bei USD 161 Millionen (Verkaufszahlen laut IMS MAT Dez. 2012).

Informationen zu Lupin Limited

Lupin hat seinen Hauptsitz in Mumbai und ist ein innovationsorientiertes multinationales Pharmaunternehmen mit einem breitgefächerten Angebot an Generika, Markenformulierungen und Wirkstoffen. Das Unternehmen hält signifikante Marktanteile in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetologie, Asthma, Pädiatrie, ZNS, GI, Infektionsverhütung und NSAR und ist weltweit führend auf den Gebieten Tuberkulosebehandlung und Cephalosporin.

Lupin ist als einziges asiatisches Unternehmen der fünftgrösste und am schnellsten wachsende Hersteller von Generika in den USA (5,1 % der verordneten Medikamente laut IMS Health) und das drittgrösste indische Pharmaunternehmen nach Verkaufszahlen. Zudem ist es das am schnellsten wachsende Top 10 Pharmaunternehmen in Japan und Südafrika (IMS).

Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum März 2012 belief sich der konsolidierte Umsatz auf 70.972 Millionen Rupien (1,49 Mrd. USD) und der Gewinn von Lupin nach Steuern auf 8.676 Millionen Rupien (182 Millionen USD). Bitte besuchen Sie http://www.lupinworld.com für weitere Informationen.

Lupin Pharmaceuticals, Inc. ist die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft der Lupin Limited. Lupin Pharmaceuticals, Inc. mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland, engagiert sich für hochwertige und preiswerte Generika und Markenformulierungen für Gesundheitsexperten und Patienten in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lupinpharmaceuticals.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Anfragen haben, melden Sie sich bitte bei Shamsher Gorawara Leiter für Unternehmenskommunikation Lupin Limited Tel.: +91-98-20-338-555 E-Mail: shamshergorawara @ lupinpharma.com