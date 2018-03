StR Ludwig: Wien sucht den schönsten Blumenschmuck der Stadt

Im Rahmen des Wettbewerbs "Blühendes Zuhause - gute Nachbarschaft" lädt die Stadt Wien alle Wienerinnen und Wiener ein, ihre großen und kleinen Grünoasen zu präsentieren.

Wien (OTS) - Blumen gelten als die schönsten Worte der Natur -

eine Sprache, die alle verstehen. Blumen verschönern nicht nur das eigene Heim, sondern erfreuen auch das Auge der gesamten Nachbarschaft. Liebevoll gehegte und gepflegte Fensterbänke, Terrassen und Balkone tragen wesentlich zu einer blühenden Nachbarschaft bei. Deshalb zeichnet die Stadt Wien auf Initiative von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig heuer bereits zum fünften Mal die besten HobbygärtnerInnen der Stadt aus und prämiert den schönsten Blumenschmuck. ****

"Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner Wiens, die liebevolle ihre Grünräume hegen und pflegen, tragen wesentlich dazu bei, die Stadt zu unserem ,blühenden Zuhause' zu gestalten. Beim gemeinsamen Garteln in Nachbarschaftsgärten oder Innenhöfen kommen die Menschen über ihr gemeinsames Hobby zusammen. Das trägt zu einem gelungenen Miteinander bei. Am Schmuck im Blumenkasten auf dem Fenstersims oder der begrünten Baumscheibe finden Nachbarinnen und Nachbarn sowie Passantinnen und Passanten gelichermaßen Gefallen", so Stadtrat Michael Ludwig.

Einsenden - und grünen Daumen halten Mitmachen können alle WienerInnen, die in mehrgeschoßigen Wohnbauten leben, ob im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau, sowie alle privaten WohnungsmieterInnen. Die Blütenpracht in den Blumenkisterln, auf Balkonen oder Terrassen fotografieren und die Bilder gemeinsam mit dem ausgefüllten Teilnahmeformular einsenden oder auf der Website www.bluehendeszuhause.at hochladen.

Ein Infofolder mit dem Teilnahmeformular ist in den Lokalen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), in allen wohnpartner-Lokalen, bei Wohnservice Wien, beim Wiener Wohnen Willkommensservice, in allen Wiener Wohnen Kundendienstzentren und bei den Kooperationspartnern bellaflora und Bank Austria erhältlich. Das Teilnahmeformular ist selbstverständlich auch auf der Homepage verfügbar.

Eine prominent besetzte Fachjury unter dem Vorsitz des beliebten ORF-Pflanzenexperten Karl Ploberger wählt aus allen Einsendungen die SiegerInnen aus. Die eingesendeten Fotos sollen den Eindruck der gesamten Blütenpracht in ihrem Umfeld vermitteln. Von einem begrünten Balkon beispielsweise sollte nicht nur eine Pflanze, sondern der gesamte Balkon zu sehen sein - auch Aufnahmen von der Straße aus auf den Balkon sind möglich. Einsendeschluss des in Kooperation mit bellaflora, Bank Austria und ORF Wien stattfindenden Wettbewerbs ist der 5. August 2013!

Sonderpreis "Urbanes Garteln" Heuer wird erstmals ein Sonderpreis für "Urbanes Garteln" vergeben. Neben der Bepflanzung von Gemeinschaftsgärten sowie der Verschönerung von Innenhöfen durch üppige Vegetation, ist die Begrünung von Baumscheiben dieses Jahr ein großes Thema: Hierbei werden Flächen rund um Stadtbäume bepflanzt. Die Erfahrungen zeigen, dass der AutofahrerInnen, HundehalterInnen und FußgängerInnen bei begrünten Baumscheiben mehr Acht geben, als bei unbegrünten. Durch "Urbanes Garteln" kommen Gleichgesinnte zusammen und gestalten so auch den öffentlichen Raum zum "blühenden Zuhause".

Tolle Preise warten Die EinsenderInnen der besten Fotos werden im Rahmen einer glanzvollen Abschlussgala am 6. September 2013 im großen Festsall des Wiener Rathauses ausgezeichnet. Den GewinnerInnen winken tolle Preise in Form von Bank Austria-Sparbüchern, Gutscheinen und Sachpreisen von bellaflora. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung durch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig warten musikalische Highlights, hochkarätige künstlerische Showeinlagen und kulinarische Schmankerl auf die Gäste.

Start des Wettbewerbs ist am 15. April 2013 - alle Infos finden Interessierte unter www.bluehendeszuhause.at (Schluss) kau/js

