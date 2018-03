Videopremiere: QASIM mit "Ready or Not"

Qasim, der heute erst auf der Titelseite von der "Musikwoche" erschien, veröffentlicht am 26. April 2013 mit "Ready or Not" seine Debut-Single. Das Musikvideo, welches in den FrogFish Studios Berlin, gedreht wurde, feiert bereits heute Premiere.

Das Video, prägnant angeführt vom original Sound eines U-Boot Sonars, reflektiert mysteriös den Gedanken von "Ready or Not", während in Folge die einzelnen Charaktere des Videos in Erscheinung treten und zum elementaren Bestandteil des Videos werden. Spätestens mit dem fulminanten Übergang zum Chorus kommt das Erfolgsgeheimnis des Titels zum Ausdruck: pure Euphorie. In der Bridge des Songs, fesselt Qasim mit "open your heart to me" den Zuschauer in seinem Bann. Qasim sagt zum Song: »Für die Erstauskopplung des zukünftigen Albums, entschied ich mich ganz bewußt für "Ready or Not". "Ready or Not" verbinde ich mit den Höhen und Tiefen der zurückliegenden Jahre. Zudem kann der Hörer eine eigene Identifikation zu der inhaltlichen Schwellen-Situation entwickeln.«

Mit dem neuem Video erscheint außerdem am 26. April 2013 Qasims Debut-Single "Ready or Not" als EP. Neben dem Debut-Titel enthält die EP die besten Remixe von "Ready or Not", den begehrten NEXXUS und Andy Galea & Marc JB Remixe sowie den Bonustitel "Home Again".

"Ready or Not" ist bereits jetzt bei iTunes vorbestellbar, sowie ab dem 26. April 2013 über alle gängige Downloadportale erhältlich. Darüber hinaus kann die physische CD bei Amazon ab sofort vorbestellt werden. Das Video zur Single finden Sie auf YouTube unter www.youtube.com/diversiononerecords

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.diversion-one.com

