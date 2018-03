Korrektur zu OTS0195: FPK-gf. LPO Ragger: Zentrale Neuaufnahme von Menschen mit Beeinträchtigung ist der falsche Weg

Unnotwendige Parallelstrukturen verursachen zusätzliche Kosten

Klagenfurt (OTS) - Im zweiten Absatz muss es richtig heissen:

Institutsleiter für inklusive Pädagogik nicht Leiter der Pädagogischen Hochschule.

In Reaktion auf die heute von Soziallandesrätin Beate Prettner vorgestellten Pläne, die Neuaufnahme in der Gutenbergschule in Klagenfurt und die damit schrittweise zentrale Inklusion beeinträchtigter Menschen wieder möglich zu machen, übt der geschäftsführende FPK-Obmann LR Mag. Christian Ragger scharfe Kritik.

"Die Zentrale Neuaufnahme von Menschen mit Beeinträchtigung ist der falsche Weg. Es waren die Freiheitlichen, die in der vergangenen Legislaturperiode für eine dezentrale Inklusion und der damit optimalen Fürsorge verantwortlich zeichneten", lässt Ragger wissen. Der Parteiobmann verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Institutsleiter für inklusive Pädagogik der oberösterreichischen Pädagogischen Hochschule, Ewald Feyerer, welcher die Dezentralisierung ebenfalls befürwortete.

Ragger zeige sich enttäuscht, dass dieser erfolgreiche Weg nun offensichtlich verlassen werde. "Sollten die Parallelstrukturen aufrechterhalten werden, würden sich die Kosten verdreifachen und Kinder vom Mölltal bis ins Lavanttal müssen wieder um teures Geld nach Klagenfurt gekarrt werden, damit sie dort versorgt werden", so Ragger. Dies würde der UN-Behindertenkonvention widersprechen und wäre ein Rückschritt in die Steinzeit der Entwicklung und Versorgung von beeinträchtigten

Menschen.

