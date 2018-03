"Hohes Haus" über Wohnprobleme und Meisterspione

Am 14. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 14. April 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2, mit folgenden Beiträgen:

Wohnprobleme

Eines der gemeinsamen Vorhaben der Koalitionsregierung war und ist ein neues Mietrecht. Die

Verhandlungen zu einer Novellierung des Mietrechtes sind in dieser Legislaturperiode schon einmal gescheitert. Monatelang wurde auf parlamentarischer Ebene zwischen SPÖ und ÖVP verhandelt - doch herausgekommen ist nichts. Jetzt, wenige Monate vor der Nationalratswahl, haben SPÖ und ÖVP das Thema Wohnen groß auf ihre Agenda geschrieben und auch wieder das Thema Mietrecht entdeckt. Dagmar Wohlfahrt mit einem Stand der Verhandlungen.

Gast im Studio ist Justizministerin Beatrix Karl.

Direkte Demokratie

Kommende Woche liegen zwei Volksbegehren zur Eintragung auf. Jenes gegen Kirchenprivilegien und jenes für mehr Demokratie der Initiative "mein OE". Mehr direkte Demokratie wollen, angeblich, auch die politischen Parteien. Die Regierungsfraktionen SPÖ und ÖVP haben einen 64-seitigen Initiativantrag eingebracht. Kernpunkte sind eine Aufwertung von Volksbegehren und die Möglichkeit von Bürgeranfragen. Die Opposition und viele Experten kritisieren aber diesen Entwurf. Claus Bruckmann mit den widersprechenden Meinungen dazu.

Politik in der Klasse

Immer wieder heißt es, dass es sinnvoll wäre, politische Bildung als eigenen Gegenstand in Österreichs Schulen zu verankern. Doch wie sehen junge Menschen politische Bildung? Würden sie sich mehr wünschen oder langweilt sie das Thema? Und was verstehen sie eigentlich unter Demokratie? Ist sie wichtig oder uncool? Maximilian Biegler hat Schülern und Experten auf den Zahn gefühlt.

Meisterspion

EU, das ist selbstverständlich nicht nur Euro und Rettungsschirme aller Art und gemeinsame Beschlüsse und Gipfelgespräche bis tief in die Nacht. Fast vollkommen unbekannt sind die Geheimdienstaktivitäten der EU. Der europäische Geheimdienst soll unter anderem die außenpolitischen Initiativen der EU auf eine solide Basis stellen. Doch all das hat natürlich nichts mit Agentenphantasien à la James Bond zu tun. Ein grundsolider Beamter aus Österreich ist der langjährige Chef des Nachrichtendirektorats der EU, so heißt der Geheimdienst ganz offiziell. Günter Eisl hat Raimund Löw gestattet, ein wenig Einblick in seinen Arbeitsalltag zu bekommen.

