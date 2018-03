FP-Fürnkranz: Stenzels Super-Citybusse: Begräbnis 2. statt 3. Klasse!

Zwei Linien zerstückelt, Graben abgeschnitten - was gibt's da zu jubeln?

Wien (OTS) - Tief enttäuscht zeigte sich der Klubobmann der FPÖ-Bezirksräte der Inneren Stadt, Georg Fürnkranz über die nunmehr vorliegenden Pläne für das künftige Citybusnetz. Stenzel und die SPÖ hätten vor den kommerziellen Interessen einer Immobilienfirma und absurden Argumenten der Wiener Linien kapituliert und ein bewährtes Verkehrssystem zerstört, kritisiert Fürnkranz.

Es sei zwar richtig, dass das bisherige "Provisorium" in mancherlei Hinsicht noch schlechter war, dafür bedeute die jetzt präsentierte Lösung die Zerstückelung gleich zweier Linien. "Der 1A wird am Stefansplatz und der 2A am Michaelerplatz amputiert", stellt Fürnkranz fest.

Demgegenüber sei die alte Lösung mit drei den Bezirk durchquerenden Linien ideal gewesen, was auch ein Arbeitskreis unter Einbeziehung aller politischen Parteien und diverser Bürgerinitiativen ausdrücklich und einstimmig festgestellt habe, erinnert Fürnkranz. "Leider sind weder ÖVP noch SPÖ bereit, die beste Lösung für die Bürger umzusetzen, weil ihnen die Interessen eines Immobilienmagnaten wichtiger als jene der Bevölkerung sind", so Fürnkranz, "so haben sich das die hunderten Teilnehmer bei der 2011 von der FPÖ durchgesetzten Bürgerversammlung gegen die Zerstörung der Citybusse sicher nicht vorgestellt. Sie wollten nämlich alle ihre alten Linien zurück!"

Bemerkenswert sei auch die Begründung der Wiener Linien, warum man nicht durch die Fußgängerzone fahren wolle, obwohl dies rechtlich und sachlich durchaus möglich sei: Das Langsamfahren (!) sei so gefährlich, weil die starken Bremsen der Busse dann zu schnell zum Stillstand führen würden. "Wenn ich das dem nächsten Polizisten erzähle, der mich wegen Schnellfahrens aufhält, lande ich in der Psychiatrie", meint Fürnkranz.

Besonders absurd sei die Abtrennung der neuen Linie 2B von der Innenstadt, die nun als Ringelspiel um die Museen verkehren werde:

Das könne nur als Vorstufe zur Einstellung gesehen werden, denn einerseits werden dort die schrottreifen alten Citybusse (und nicht die neuen E-Busse) verkehren und andererseits gebe es praktisch kein Fahrgastpotential. Somit sei dieses Linienkonzept ein weiterer Schritt in der traurigen Geschichte um die Fußgängerzone Mariahilferstraße, meint Fürnkranz abschließend. (Schluss) hn

