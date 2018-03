FP-Städtebund: Erstes Stadträtetreffen - Schwerpunkt Sicherheit

Regierungsmitglieder tauschen Inhalte und Ideen aus

Wien (OTS) - Zu einem Gipfeltreffen kamen am Mittwoch die FPÖ-Regierungsmitglieder aus den Landeshauptstädten in Klagenfurt zusammen: Mario Eustacchio (Graz), Wolfgang Germ (Klagenfurt) und Detlef Wimmer (Linz). "Zusammenarbeit über Grenzen im Sinn der Bevölkerung ist uns ein großes Anliegen", betonen die Stadträte. "Voneinander lernen und miteinander arbeiten ist gerade in größeren Städten angebracht. Scheuklappendenken bringt niemanden weiter."

Schwerpunkte des Treffens waren organisatorische Fragen und das Thema Sicherheit: In Zeiten knapper Kassen darf nicht am falschen Fleck gespart werden, sind vorhandene Kräfte zu bündeln und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Kommunale Aufsichtsorgane und Präventionsmaßnahmen gewinnen an Bedeutung. Auch fordern die Freiheitlichen eine Verfassungsänderung, wonach das unsachliche Wachkörper-Verbot des Art 78d (2) B-VG ersatzlos entfallen soll.

Die FP-Städtevertreter arbeiten in letzter Zeit enger zusammen. "Unsere Handschrift ist deutlich erkennbar", verweist FP-Städtebund-Koordinator Detlef Wimmer auf einige Beispiele: "Wir haben einen Beschluss für Verwaltungsreformen und BH-Zusammenlegungen erwirkt, die Einwanderungsland-Resolution verhindert und einen Arbeitskreis für Sicherheit durchgesetzt. Wir arbeiten im Städtebund gleichermaßen kritisch und konstruktiv. Auch am Städtetag im Juni werden wir uns stark einbringen!" (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

StR Mag. Detlef Wimmer, MPA

Tel.: +43 (0)732 / 7070-2015

Fax: +43 (0)732 / 7070-54-2015

E-Mail: detlef.wimmer @ mag.linz.at