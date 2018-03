USA: Geplante Öffnung des Luftraumes für zivile Drohnen Chance für österreichische Anbieter

Wirtschaftsdelegierter Thaler: Österreichische Unternehmen werden von der geplanten Öffnung des US-Luftraumes für zivile Drohnen profitieren

Wien (OTS/PWK222) - 2015 sollen in den USA Drohnen (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) für zivile Einsatzbereiche in den nationalen Luftraum integriert werden. Die amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) ist mit der Erarbeitung des Regelwerks beauftragt, wo und wie diese sichere Integration stattfinden kann, und wird bis Ende des Jahres in sechs Bundesstaaten Testgelände auswählen. Derzeit liegen 50 Anträge aus 37 Bundesstaaten vor. Alaska, Hawaii, Oregon, Oklahoma, Nevada, Florida, North Dakota, Ohio rechnen sich beispielsweise gute Chancen aus und hoffen in weiterer Folge auf Betriebsansiedelungen im Drohnensektor.

"Österreichische Unternehmen werden von der Öffnung des US-Luftraumes für Drohnen im zivilen Anwendungsbereich profitieren", erwartet Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. Etwa Hersteller von Drohnen, Anbieter von ultraleichten Antennen, modernen Werkstoffen, leichten und hochauflösenden Kameras, kollisionsvermeidender Software, Elektronik etc. Thaler: "Wie kaum ein anderer Industriezweig ist der Hitech Aerospacesektor von der Integration einer Vielzahl unterschiedlichster innovativer Technologien abhängig. Angesagt ist daher unkonventionelles Denken, um innovative Lösungen aus vielen anderen Branchenbereichen zu adaptieren. Branchengehör schafft man sich ausschließlich mit Innovationen, und das auf bedeutenden Messen und Konferenzen. Drohnen sind ein Milliardengeschäft und das Wachstumssegment im Aerospacesektor."

Die Verwendung von Drohnen ist bisher in den USA stark reguliert:

2011 waren es 313 Genehmigung, 2007 vergleichsweise 75. Thaler: "Mit der Öffnung 2015 ist mit einem explosionsartigen Einsatz von Drohnen für zivile Anwendungszecke zu rechnen. Die Ausgaben für Drohnen sollen sich in den nächsten zehn Jahren auf 11,4 Mrd. USD verdoppeln. Tausende von Drohnen werden für den Einsatz in der Landwirtschaft -dies wird der größte Einsatzbereich ziviler Drohnen sein -, zur Überwachung von Pipelines, Katastropheneinsatz, Wetterüberwachung, Frachttransport, für Polizei und Feuerwehr, für TV, Sportereignisse und die Filmindustrie, zur Landvermessung, Öl- und Gassektor, etc. angeschafft werden." Erwartet wird in den ersten drei Jahren nach der Öffnung des Luftraumes für zivile Drohnen die Schaffung von über 70.000 Arbeitsplätzen, die je nach Attraktivität der Rahmenbedingungen allerdings rasch in einen anderen Bundesstaat verlegt werden können. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden für den Zeitraum 2015 bis 2025 auf 85 Mrd. USD beziffert, jedes Jahr Verspätung mit 10 Mrd. USD Verlust. Zu den Top 10 Gewinnern infolge Beschäftigungszuwachs und Wirtschaftsimpulse werden Kalifornien, Washington State, Texas, Florida, Arizona, Connecticut, Kansas, Virginia, New York und Pennsylvania gezählt. (BS)

