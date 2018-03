Perl: 83 Prozent aller Beschwerdeverfahren abgeschlossen

Kritik der Volksanwaltschaft nicht gerechtfertigt

Wien (OTS) - Die Kritik der Volksanwaltschaft in ihrem Jahresbericht 2012 an der überlangen Dauer der Verfahren beim Asylgerichtshof, ist für Harald Perl, Präsident des Asylgerichtshofes, nicht nachvollziehbar.

Die Volksanwaltschaft lasse bei ihrer Kritik die unzweifelhaft positiven Entwicklungen im Bereich der Asylverfahren unberücksichtigt. "Seit der Einrichtung des Asylgerichtshofes haben noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit Klarheit darüber gehabt, ob ihnen in Österreich Schutz gewährt wird oder nicht", sagt der Präsident. Insgesamt waren seit Anbeginn etwa 69.000 Beschwerdeverfahren zu bearbeiten, von denen bereits 83 Prozent abgeschlossen sind. In den neu anhängig gewordenen Beschwerdeverfahren erfolgte in 75 Prozent der Verfahren die Entscheidung innerhalb eines Jahres. "An dem Ziel, alle Beschwerdeverfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Entscheidungsfrist von sechs Monaten abzuschließen, arbeiten wir kontinuierlich weiter", betont Perl. Die Verfahrensbeschleunigung durch den Asylgerichtshof sei - trotz steigender Asyl-Beschwerdeverfahren - noch immer deutlich sichtbar.

