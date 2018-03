Mehr Mariahilfer Straße: Dialog-Box startet auf der Mariahilfer Straße

Feedback und Ideen werden gesammelt - Proberaum für 3. bis 5. Mai geplant

Wien (OTS) - Ab sofort können die BürgerInnen auch vor Ort ihre Meinung zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße einbringen und sich ausführlich über das Projekt informieren. Die "Dialog-Box" in der Mariahilfer Straße bietet die Möglichkeit, Pläne einzusehen, mit Fachleuten und PolitikerInnen zu sprechen und die eigenen Ideen, Wünsche und Interessen zu vertreten.

"Wir bekommen viele Rückmeldungen zur vorgeschlagenen Verkehrslösung und arbeiten diese derzeit in die Planung ein. Mit einer adaptierten Lösung werden wir dann ab Sommer an den Start gehen. Ab sofort startet zusätzlich der Beteiligungsprozess zur Oberflächengestaltung der Mariahilfer Straße. In diesem Sinne möchte ich alle, die sich einbringen wollen, herzlich einladen, mitzuarbeiten, mitzuplanen und mitzubestimmen", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou anlässlich der Eröffnung.

"Die Beteiligung an der Umgestaltung Mariahilfer Straße ist keine Bringschuld der BürgerInnen. Daher kommen wir auch zu den MariahilferInnen und holen uns ihre Ideen direkt vor Ort ab. Auch ich werde an einem Tag meine Sprechstunde in die Box verlegen", betont Renate Kaufmann, Bezirksvorsteherin Mariahilf.

"Die Mariahilfer Straße ist einzigartig und aufgrund ihrer Breite und Beschaffenheit für neue Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten prädestiniert. Durch den über die FußgängerInnenzone gewonnenen Raum entstehen neue Möglichkeiten, die es unter Teilnahme der NutzerInnen zu entdecken und zu gestalten gilt. Mit der Eröffnung der Dialog-Box bietet sich ein Ort an, der genau diese Teilnahme ermöglicht und fördert", hebt der Bezirksvorsteher von Neubau, Thomas Blimlinger, hervor.

So tun, wie`s wird - die Neuentdeckung der Mariahilfer Straße

Über einen Zeitraum von 3 Tagen, vom 3. bis 5. Mai 2013, soll die Bevölkerung die Möglichkeiten, die sich durch die Neuorganisation der Mariahilfer Straße ergeben, testen und für sich nutzen können. Geplant ist, auf einem kurzen Abschnitt der Mariahilfer Straße -zwischen Esterhàzygasse und Neubaugasse - die künftige FußgängerInnenzone zu simulieren und diesen Bereich für den Autoverkehr zu sperren.

Dieser "Proberaum" soll als Praxistest Hinweise und Anregungen für die Planungen zur Umgestaltung der Mariahilfer Straße liefern.

Welche Ansprüche und Erwartungen stellen die NutzerInnen an den künftigen Freiraum?

Wie soll die neue Mariahilfer Straße gestaltet werden, damit man sich wohl fühlt?

Die Erfahrungen mit dem Proberaum und die sich daraus ergebenden Anregungen zur Umgestaltung der Mariahilfer Straße kann die Bevölkerung direkt vor Ort bei der Dialogbox einbringen. Sie sind Grundlage für den anschließenden Planungsprozess.

Öffnungszeiten Dialog-Box Mariahilfer Straße

Ab 12. April 2013 steht Ihnen die Dialogbox direkt in der Mariahilfer Straße als Informations- und Anlaufstelle zur Verfügung.

Standort: vor Mariahilfer Straße 76, gegenüber vom Stadtsaal

Öffnungszeiten bis 4. Mai 2013:

Montag bis Freitag: 12.30 Uhr bis 19 Uhr

Samstag: 12 Uhr bis 16 Uhr

Sprechstunden:

Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger, 13.4.2013, 14-16 Uhr FußgängerInnen-Beauftragte Petra Jens, 23.4.2013, 12.30-15 Uhr Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann, 30.4.2013, 15-19 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

0664 831 74 49

andreas.baur @ wien.gv.at