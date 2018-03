Hundstorfer und Heinisch-Hosek präsentieren Armutsbericht - Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich stabil

Erwerbsarbeit ist der beste Schutz vor Armut - Kinderbetreuung ausbauen, um Frauenarmut zu verringern

Wien (OTS/BMASK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek präsentierten heute die aktuelle Studie zur Armutsgefährdung und sozialer Ausgrenzung der Statistik Austria "Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich". Grundlage dafür bildet die jährlich von Statistik Austria im Auftrag der EU und des BMASK durchgeführte Erhebung EU-SILC, welche die Einkommen und Lebensbedingungen in der Europäischen Union dokumentiert. "Die Armuts-und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich bleibt stabil", so die beiden Minister. "Der Schlüssel zu weniger Armut ist und bleibt Erwerbsarbeit. Wir müssen uns weiter intensiv um Beschäftigung sowie angemessene Wohn- und Lohnbedingungen bemühen und Rahmenbedingungen für Beschäftigung wie qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten schaffen", zeigten sich die Hundstorfer und Heinisch-Hosek überzeugt. Zudem unterstützen die beiden Minister die Forderung der Arbeitnehmervertreter nach einem Mindestlohn in der Höhe von 1.500 Euro brutto. ****

Österreich erfüllt das EU-2020 Sozialziel

Trotz der weiterhin anhaltenden sozialen Folgen der Krise konnte die Gesamtzahl der Zielgruppe der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten (armutsgefährdete, erheblich materiell deprivierte Personen, erwerbslose Haushalte) seit 2008 bereits um 125.000 Personen verkleinert werden. "Österreich ist damit auf einem guten Weg, das für 2018 angestrebte Ziel einer Reduktion um 235.000 Personen zu erreichen. Österreich zählt zu den wenigen Staaten in der EU, die das EU-Vorhaben einer Verringerung der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung auch tatsächlich umsetzen", sagte der Sozialminister.

Die Anzahl der armutsgefährdeten Personen stieg zwar leicht an (12,6 Prozent der Gesamtbevölkerung), jedoch ist die Zahl der erheblich materiell deprivierten Personen (die sich bestimmte Grundbedürfnisse finanziell nicht leisten können) seit 2008 um nahezu die Hälfte um knapp 200.000 Betroffene zurückgegangen.

Die mehr als eine Million Armutsgefährdeten haben ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle, die 2011 bei 1.066 Euro monatlich (12x jährlich) für einen Einpersonenhaushalt liegt. Seit 2008 stiegen der Armutsgefährdungsschwellenwert und damit auch der Lebensstandard der meisten Armutsgefährdeten kontinuierlich an.

Allerdings ist ein sich vergrößernder Abstand der Medianeinkommen von Armuts- und Nicht-Gefährdeten auf 19 Prozent im Jahr 2011 festzustellen. Ein Grund hierfür liegt darin, dass sich die Erwerbsintegration für bestimmte Gruppen weiterhin schwierig gestaltet: Die Zahlen der Langzeitbeschäftigungslosen und vor allem der Erwerbsfernen konnten noch nicht auf das Vorkrisenniveau gesenkt werden.

Steigende Wohnkosten sind wachsendes Problem

"Der hohe Wohnungsaufwand - gemessen am verfügbaren Haushaltseinkommen - ist ein wachsendes Problem", so Hundstorfer. 19 Prozent der Gesamtbevölkerung und zwei Drittel der Armutsgefährdeten mussten mehr als ein Viertel ihres Haushaltseinkommens für Wohnen aufwenden, deutlich mehr als im Jahr 2008.

40 Prozent der MieterInnen geben mehr als ein Viertel ihres Einkommens für Wohnen aus. Der durchschnittliche monatliche Wohnaufwand einer Familie mit zwei Kindern in einer Mietwohnung liegt bei 800 Euro. Die Wohnkosten sind deutlich stärker als die generelle Inflationsrate gestiegen.

Erwerbsarbeit wirkt armutsvorbeugend, einige Gruppen benötigen zusätzliche Hilfen

Ein Fokus der diesjährigen Berichterstattung liegt auf Personen, die trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet sind. Ca. fünf Prozent der Erwerbstätigen (200.000 Personen) haben trotz Erwerbsarbeit ein Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Insgesamt leben 470.000 Personen in Haushalten, die trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet sind. Im europäischen Vergleich ist die Gruppe der armutsgefährdeten Erwerbstätigen in Österreich jedoch relativ klein, was nicht zuletzt auf den hohen Anteil kollektivvertraglich geregelter Erwerbsverhältnisse und die Sozialleistungen Österreichs zurückzuführen ist", unterstrich der Minister.

Die armutsmindernden Effekte von Erwerbsarbeit zeigen sich besonders in Haushalten mit Kindern: In Mehrpersonenhaushalten mit einem Kind reduziert sich die Armutsgefährdungsquote bei Erwerbstätigkeit der Frau von 14 Prozent auf vier Prozent, bei Haushalten mit zwei Kindern von 21 Prozent auf sechs Prozent, bei Haushalten mit drei oder mehr Kindern von 39 Prozent auf 18 Prozent und in Ein-Eltern-Haushalten von 57 Prozent auf 18 Prozent. "Der beste Schutz gegen Armut ist eine eigene Arbeit. Und zwar eine Vollzeitarbeit, denn Teilzeit kann zur Armutsfalle werden", so die Frauenministerin. Die relativ hohe Armutsgefährdungsquoten von erwerbstätigen AlleinerzieherInnen und von kinderreichen Familien mit einer erwerbstätigen Mutter weisen auf die Notwendigkeit hin, neben einer weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen von Familie und Beruf und einer angemessenen Entlohnung im Niedriglohnbereich auch die sozialpolitischen Anreize für Erwerbtätigkeit noch stärker auszubauen. "Es braucht mehr und bessere Kinderbetreuungsplätze. Unser Modell dazu liegt auf dem Tisch, es ist kostenneutral und würde 150 Millionen pro Jahr für den Ausbau der Kinderbetreuung vorsehen. Genau das braucht es, damit Frauen auch einer Arbeit nachgehen, von der sie auch leben können", so Heinisch-Hosek.

In Österreich gibt es fünf Prozent Working Poor - "das sind fünf Prozent zuviel", so Hundstorfer. In der der EU zählen neun Prozent der Erwerbsbevölkerung zu den Working Poor. Österreich hat als einziges Land sowohl eine verhältnismäßig geringe Arbeitslosenzahl also auch eine geringe Zahl an Working Poor.

"Wir haben eine hohe Beschäftigungsquote, die niedrigste Arbeitslosenquote und niedrigste Langzeitarbeitslosenquote Europas. Aber auch bei uns steigt Arbeitslosigkeit", sagte Hundstorfer. Daher gelte es, die erfolgreiche aktive Arbeitsmarktpolitik fortzuführen und eine Wohnbauoffensive zu starten: diese schaffe leistbaren Wohnraum und Arbeitsplätze und wirke somit doppelt gegen Armut, betonten Hundstorfer und Heinisch-Hosek abschließend. (Schluss)

