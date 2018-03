BZÖ-Widmann: Äußerst hinterfragenswerte Entscheidung in Causa Telekom

Wien (OTS) - Als "äußerst hinterfragenswerte Entscheidung gerade in einem Wahljahr" bezeichnet BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann die medial bekannt gewordene Sperrung von Parteienförderung in der Causa Telekom. Abgesehen davon, dass dem Bündnis keinerlei offizielle Information vorliegt und hier die Justiz wieder einmal Medien gezielt vorinformiere, sei es sehr seltsam, dass dem BZÖ Gelder gesperrt werden sollen, die nachweislich weder an das Bündnis, noch an die mittlerweile liquidierte Orange Werbeagentur, sondern an Privatpersonen - die heute nicht einmal mehr beim BZÖ sind -angeblich geflossen sind. Es gibt keinerlei strafrechtlichen Beschuldigungen gegen das Bündnis oder die Orange Werbeagentur.

Das BZÖ habe noch keinen Gerichtsbeschuss erhalten, diesen werde man genau prüfen, sagte Widmann. "Es wäre jedenfalls skandalös, wenn das Bundeskanzleramt die dem BZÖ gesetzlich zustehende Parteiförderung quasi auf Verdacht einbehalten würde", erklärte Widmann, der in diesem Fall auch Justizministerin Karl gefordert sieht. Denn auch die Befragungen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss hätten klar ergeben, dass es keine Zahlungen ans BZÖ gegeben habe. Schon daher sei diese Vorgangsweise völlig unverständlich. "Wenn versucht werden soll, in einem Wahljahr gegen einen unliebsamen politischen Konkurrenten vorzugehen, dann werden wir uns gegen diese Form von Politjustiz zu wehren wissen", betont Widmann.

Das BZÖ hat freiwillig alle vorhandenen Unterlagen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt und eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Wenn es eine strafrechtliche Grundlage gibt, wird das BZÖ - wie von Bündnischef Bucher bereits mehrmals angekündigt - selbstverständlich die notwendigen finanziellen Schritte einleiten und sich dann an den verantwortlichen Personen schadlos halten. Widmann betont, dass sich sämtliche Vorgänge vor dem Amtsantritt Josef Buchers ereignet haben und Bucher hier immer den Weg der Aufklärung und völligen Transparenz gegangen sei.

